La ex presidenta y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a Chile durante la mañana del domingo y horas después, tal como confirmaron los involucrados, se reunió con el candidato presidencial Gabriel Boric.

Luego que el abanderado de Apruebo Dignidad revelara en el debate Anatel que efectivamente si se encontró con la ex jefa de Estado, posteriormente ella grabó un video en el que explicitó su respaldo a la carrera del actual diputado, generando una serie de reacciones por parte del oficialismo y adherentes de José Antonio Kast.

Sin embargo, hasta la fecha no se habían conocido detalles de esta conversación que Boric y Bachelet sostuvieron en la casa particular de la ex mandataria en La Reina. Pero lo anterior fue abordado desde el comando de Apruebo Dignidad en Las Últimas Noticias.

Lee también: Pedro Pascal graba un video en apoyo a Gabriel Boric: “Este 19 de diciembre vota 1”

📢 ¡Conoce los detalles de la conversación de la ex Presidenta @mbachelet con el candidato @GabrielBoric, realizada el pasado domingo en la casa de la ex Mandataria, aquí!👉 https://t.co/zcs3rLv6NL#BoricPresidentedeChile 🌳 #GabrielNosUne pic.twitter.com/RHBhKhJ17o — Horizonte Ciudadano 🌳 (@h_ciudadano) December 15, 2021

De acuerdo con lo indicado por el medio, la conversación entre ambos se extendió por casi tres horas, pasando por diversos asuntos políticos, acompañados de té y café. Uno de los puntos abordados fue cuando Bachelet le relató sus experiencias como presidenta de la República, entregándole consejos y manifestando su respaldo a la candidatura a días de la segunda vuelta.

Según una imagen divulgada por el diario, se puede apreciar que las autoridades estaban relajadas en este encuentro. Incluso a la alta comisionada se le ve con unas sandalias tipo hawaianas en el living de su residencia.

Actividades de campaña

Durante la mañana de este miércoles, el propio Gabriel Boric viajó hasta Viña del Mar para repartir volantes en un puerta a puerta que se desplegó en el sector de Gómez Carreño, siendo acompañado por la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, y el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, entre otras autoridades.

En dicha instancia, el candidato abordó la iniciativa que reúne a más de 100 alcaldías a nivel nacional, denominada “Gas a precio justo”. Sobre esto último, Boric se comprometió en el combate contra la colusión.

Lee también: Directora de Horizonte Ciudadano y críticas a Bachelet: “Son los que se han dedicado al intervencionismo electoral”

“No queremos que empresas nos digan que el precio solamente es el que nos imponen ellos”, dijo, agregando que “queremos otorgarles las mismas facultades a los municipios para que pueda haber gas a precio justo, para que pueda haber remedios a precio justo, para que, en definitiva, el acceso a estos bienes, que son esenciales, no esté determinado por la colusión de algunas empresas, sino por la necesidad de la gente”, planteó.

Finalmente, el abanderado se refirió a lo indicado por el representante del Frente Social Cristiano, quien no descartó acudir al Tribunal Electoral en caso de perder las elecciones. Sobre esto, Boric estableció que al menos por su parte, no pondrá en duda los resultados de los comicios.