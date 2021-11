En medio de la propaganda presidencial y parlamentaria de cara a las elecciones que se disputarán el próximo 21 de noviembre, el diputado Eduardo Durán (RN) acusó que fue censurado en la franja.

A través de un comunicado, el parlamentario que busca la reelección denunció “haber sido víctima de censura en la franja electoral gratuita que todos los días se emite obligatoriamente en los canales de televisión abierta del país”.

En concreto, Durán señaló a la directiva de Renovación Nacional (RN) como la responsable de eliminar una parte del video que grabó para la franja electoral, donde mostraba su apoyo a todos los retiros del 10%.

“Para mí se trata de una falta de respeto y una decisión autoritaria que no tiene base. Cuando fui a grabar la franja con la productora que el partido contrató, nunca se habló de temas que estuvieran vetados y cada uno debía armar libremente el mensaje que quería plantearle a la ciudadanía”, señaló Durán en el escrito.

En ese sentido, agregó que “en mi caso yo resalté que siempre he estado al lado de la gente de mi distrito y entre los ejemplos que entregué, está el apoyo que he dado a todos los retiros de pensiones”.

Por otro lado, señaló que pidió explicaciones a la directiva de su partido, pero “lo único que me dicen es que no saben lo que ha pasado. Hablé con la productora y me explicaron que fue orden del partido y no es decisión de ellos”.

“No tengo ninguna duda que acá hay una eliminación arbitraria del contenido, un atentado a mi autonomía como diputado y a la libertad de expresión que todos los chilenos tenemos. No hay que olvidar que el apoyo del 10 por ciento no es una orden de partido. El mismo presidente de RN dice que votar en contra ha sido una sugerencia, pero en ningún caso una imposición”, continuó.

En esa misma línea, Durán sostuvo que “como no fui escuchado, he decidido hacer publica esta situación, para que la gente entienda que votar a favor de los retiros no ha sido nunca materia fácil para un diputado de derecha como yo. En todas las votaciones fui presionado, amenazado incluso, y pese a eso decidí apoyar”.

Finalmente, el diputado de RN pidió que su franja sea emitida en su totalidad para demostrar que en su partido “sí hay respeto por la democracia interna” y que “tengo todo el derecho a decir lo que me parece es mejor para mí en una campaña. Cualquier otro criterio es simplemente una arbitrariedad, sobre todo porque nadie me previno de nada y ni siquiera fui informado que se trataba de una franja con tijera. Si hubiera sabido eso hasta hubiera optado por restarme”.