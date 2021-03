Los independientes se tomaron las postulaciones a convencionales constituyentes programadas para el 10 y 11 de abril.

Y aunque la mayoría de los partidos políticos se agrupa en tres grades listas –Lista del Apruebo, Vamos por Chile y Apruebo Dignidad-, también hay otras más pequeñas conformadas por colectividades de distintos espectros ideológicos.

Son 70 las listas distribuidas en los 28 distritos del territorio nacional. A continuación podrás revisar su orientación política o, al menos, sus principales lineamientos.

Independientes por una nueva Constitución

Esta lista está conformada por integrantes del movimiento político Independientes No Neutrales (INN), lanzado en agosto de 2020 por miembros de la sociedad civil como Agustín Squella, Benito Baranda y Andrea Repetto, para promover las opciones Apruebo y Convención Constitucional en el plebiscito.

Letra: YV.

Distritos: 1, 7, 9, 12 y 21.

Lista del Apruebo

Lista de centroizquierda conformada por partidos de la ex Nueva Mayoría que ahora componen Unidad Constituyente (PPD, PS, PR y la DC, además del PRO y Ciudadanos) y por la plataforma política Nuevo Trato (Partido Liberal y ex miembros de RD y de la ex Nueva Mayoría).

Letra: YB

Distritos: Esta lista tiene candidatos en los 28 distritos.

Vamos por Chile

Lista de derecha integrada por partidos de Chile Vamos (Evópoli, RN y la UDI) y por el Partido Republicano, de extrema derecha.

Letra: XP.

Distritos: Esta lista tiene candidatos en los 28 distritos.

Apruebo Dignidad

Lista de izquierda compuesta por el Frente Amplio (RD, CS, Unir, Comunes y Fuerza Común), el bloque Chile Digno (PC y FRVS), además del Partido Igualdad e integrantes de la Mesa de Unidad Social e independientes.

Letra: YQ.

Distritos: Esta lista tiene candidatos en los 28 distritos.

Súmate Ahora

Lista de independientes*.

Letra: WE.

Distrito: 1.

Partido de Trabajadores Revolucionarios

Lista del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR), colectividad política trotskista de extrema izquierda fundada en 1999 y constituida como partido ante el Servel en 2017.

Letra: ZR .

Distritos: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 23.

Arica Siempre Arica

Lista de independientes*.

Letra: WK.

Distrito: 1.

Noblxs Hijos de Tarapacá

Independientes que, en conversación con CNN Chile y CHV Noticias, explican: “los integrantes de nuestra lista tenemos opiniones comunes, pero también diversas sobre los temas constitucionales. Si se nos encasilla, podríamos ser considerados de centroizquierda con matices diversos. Pero, precisamente en virtud de estos matices, preferimos no ser encasillados“.

Letra: XB.

Distrito: 2.

Independientes de Tarapacá

Lista de independientes*.

Letra: A.

Distrito: 2.

Pueblo Unido Tarapacá

Lista de izquierda que se identifica con la “socialdemocracia alemana o de los países nórdicos”.

Letra: E.

Distrito: 2.

Cabildos Autoconvocados

Lista de independientes*.

Letra: ZF .

Distrito: 2.

Autonomía Social y Sindical Tarapacá

Lista de independientes*.

Letra: XN .

Distrito: 2.

La Lista del Pueblo

Lista de independientes. Se describen como “quienes hemos luchado toda la historia por obtener dignidad y justicia. Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18 de octubre para decir basta”.

Letra: ZN .

Distritos: 3, 7, 8, 10, 13, 17 y 20.

Movimiento Independientes del Norte

Lista de independientes que propone entre sus principios el tránsito del Estado hacia un modelo solidario, descentralizado y pluricultural; efectiva implementación de derechos sociales; igualdad de género y la protección del medio ambiente.

Letra: ZZ .

Distrito: 3.

Independientes del Norte Grande por una Nueva Constitución

También conformada por integrantes del movimiento político Independientes No Neutrales (INN) pertenecientes al distrito 3.

Letra: L .

Distrito: 3.

Partido Ecologista Verde

Lista del Partido Ecologista Verde (PEV), perteneciente a la izquierda y ex miembro del Frente Amplio que abandonó la coalición luego que algunos de sus partidos firmaran el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Letra: XA .

Distritos: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 y 24.

Independientes por la Nueva Constitución

Otra lista conformada por integrantes del movimiento político Independientes No Neutrales.

Letra: ZT.

Distritos: 4, 6, 10, 11, 14, 17, 22, 23, 24 y 25.

Asamblea Constituyente Atacama

Lista de independientes de izquierda.

Letra: WJ.

Distrito: 4.

Independientes del Apruebo Región Coquimbo

Lista de independientes*.

Letra: WI.

Distrito: 5.

Movimientos Sociales Independientes

“Nuestra lista es una lista sin partidos políticos, nuestra identidad es la lucha social, somos medioambientalistas, trabajadores, feministas, en fin, luchadores y luchadoras sociales”, dijeron a CNN Chile y CHV Noticias.

Letra: YK.

Distrito: 6.

Decisión Ciudadana

Lista de independientes que no se identifica con ningún sector político.

Letra: ZM.

Distrito: 6.

Lista del Pueblo – Movimiento Territorial Constituyente

Candidatos independientes de la Lista del Pueblo que van por el distrito 5.

Letra: W D .

Distritos: Sólo por el distrito 5.

Independientes Distrito 6 + Lista del Pueblo

Candidatos independientes de la Lista del Pueblo que van por el distrito 6.

Letra: S .

Distritos: Sólo por el distrito 6.

Partido Unión Patriótica

Lista del Partido Unión Patriótica (UPS) de extrema izquierda, liderado por Eduardo Artés, que agrupa a movimientos como el MIR, y el PC(AP), entre otros.

Letra: ZB .

Distritos: 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 21.

Soberanía Ciudadana

Lista de independientes*.

Letra: D.

Distrito: 7.

Lista Social Poder Constituyente A Toda Costa

Lista conformada por representantes de diversos movimientos sociales, como sindicales, feministas, ambientalistas y de NO + AFP. Su origen se remonta al Primer Congreso Social Constituyente, conformado por distintas organizaciones y por la Mesa Social de Valparaíso.

Letra: YT.

Distritos: Sólo 7.

Partido Humanista

Lista del PH, partido de izquierda al que pertenece la diputada Pamela Jiles. A fines de 2019 se retiró del Frente Amplio.

Letra: XG.

Distritos: 6, 7, 8, 11, 12 y 28.

Lista Independientes Parto Social

Lista de independientes*.

Letra: YI.

Distrito: 7.

Comunidad independiente Ven Seremos

Lista de independientes*.

Letra: XL.

Distrito: 8.

Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo

Candidaturas independientes para la Convención Constitucional, parte de Independientes No Neutrales y otras iniciativas. Definen su programa como “el programa de la Rebelión de Octubre. Queremos impulsar una nueva Constitución que garantice derechos sociales, tales como el derecho a la vivienda, la salud, la educación, pensiones justas y, en general, que asegure una vida digna para nuestro pueblo. Además, queremos que la nueva Constitución establezca un estado plurinacional, feminista, democrático, ambientalista y popular”.

Letra: YU.

Distrito: 8.

La Lista del Pueblo Distrito 9

Otra división de La Lista del Pueblo.

Letra: N.

Distrito: 9.

Movimientos Sociales Plurinacionales e Independientes

Integrada por candidaturas independientes como la Red de Mujeres Mapuche, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Colegio de Profesores. Se describen como “el resultado de un esfuerzo conjunto y nacional de organizaciones que forman parte de movimientos sociales, presentes en los territorios y comunidades, para entregar propuestas fundamentales que deberían ser incorporadas en la nueva Constitución”.

Letra: ZH.

Distrito: 9.

Independientes como tú

“Somos ‘del sector político independiente’, ese que escucha, ese que busca, ese que está disponible, y que, por sobre todas las cosas, es un representante de la voz de cada ciudadano que tiene una opinión que dar, lo que buscamos básicamente es el bien común y eso no se puede medir a qué sector político te acercas, ya que ese sector político ya está manchado y durante años no ha buscado el bien común”, dicen a CNN Chile y CHV Noticias.

Letra: H.

Distrito: 10.

Movimientos Sociales: Unidad de Independientes

Formada por movimientos constituyentes, organizaciones sociales, sindicalistas, territoriales, socioambientales, feministas, brigadistas de salud, migrantes, trabajadoras de las artes y las culturas. “Tenemos la convicción que sólo la unidad y la articulación de movimientos transformadores garantizará que este proceso sea expresivo de las aspiraciones de los pueblos que se levantaron en revuelta, exigiendo el fin del neoliberalismo en Chile, de las políticas de depredación extractivista, de pensiones de hambre, de precarización de la vida, de colonialismo de Estado y violencias patriarcales”, declaran.

Letra: ZL.

Distrito: 10.

Energía independiente

Lista de independientes que no se identifican con ninguna posición política.

Letra: XF.

Distrito: 11.

Movimiento social constituyente / La Lista del Pueblo

Independientes pertenecientes a la Lista del Pueblo.

Letra: XT.

Distrito: 11.

Independientes con Chile

Lista de independientes*.

Letra: ZY.

Distrito: 11.

Voces constituyentes

Lista independiente emanada de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del distrito 12. Compuesta por independientes pertenecientes a agrupaciones como la Coordinadora Feminista 8M, Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y NO+AFP, entre otros. Los candidatos han señalado que buscan “refundar este país y tener una nueva Constitución, plurinacional, feminista, que realmente garantice los derechos sociales, por la justicia ambiental, ecológica y una vida más digna para todas las comunidades y territorios”.

Letra: T.

Distrito: 12.

La Lista del Pueblo Distrito 12

Candidaturas independientes de La Lista del Pueblo.

Letra: YL.

Distrito: 12.

Lista por la Justicia Social

Lista de independientes*.

Letra: XH.

Distrito: 13.

Independientes Sin Padrinos

Lista de independientes*.

Letra: YS.

Distrito: 13.

La Lista del Pueblo Distrito 14

Candidatos independientes de La Lista del Pueblo por el distrito 14.

Letra: ZN.

Distrito: 14.

Movimientos Sociales Autónomos

Lista de independientes que dice querer “que esta nueva Constitución sea escrita por la ciudadanía en procesos de asambleas y cabildos (…) Nosotros vamos a ser los instrumentos para que las ideas de todos queden plasmadas en la Constitución”. Su programa incluye avanzar hacia un estado plurinacional, una vida libre de violencia de género y justicia ambiental.

Letra: YP.

Distrito: 15.

La Lista del Pueblo 100% Independiente

Candidatos independientes que forman parte del pacto La Lista del Pueblo.

Letra: P.

Distrito: 15.

Sexta Unida

Lista de independientes*.

Letra: XV.

Distrito: 16.

Corrientes Independientes

Sus candidatos fueron “partícipes tanto de procesos sociales nacidos antes como después del mencionado hito del estallido social”. Entre otros lineamientos, buscan “reconocer el agua como un derecho humano para todos”, “participación de la ciudadanía en el proceso de redacción de la nueva Constitución” y “un congreso unicameral o asamblea popular con mayor participación”.

Letra: YZ.

Distrito: 16.

Asamblea Popular por la Dignidad

La Asamblea Popular por la Dignidad nació en octubre de 2020 para hacerse parte del proceso constituyente. Está compuesta por representantes de organizaciones y personas naturales que tienen como base “el cuidado y respeto por la naturaleza y la perspectiva de género”, dijeron a Ruil.cl.

Letra: XI.

Distrito: 17.

Comunidad Independiente de Maule

Lista de independientes*.

Letra: YO.

Distrito: 17.

La Lista del Pueblo Maule Sur

Candidatos independientes de La Lista del Pueblo por el distrito 18.

Letra: ZD.

Distrito: 18.

Fuerza Social de Ñuble, La Lista del Pueblo

Candidatos independientes de La Lista del Pueblo por el distrito 19.

Letra: XJ.

Distrito: 19.

Independientes de Ñuble por la Nueva Constitución

Candidatos pertenecientes al pacto Independientes No Neutrales.

Letra: XJ.

Distrito: 19.

Ciudadanos Cristianos

Conformada por un obispo y pastores evangélicos, principalmente parte del Partido Conservador Cristiano (PCC), tienda de extrema derecha formada en 2020 y que manifestó su apoyo a la opción Rechazo en el plebiscito del mismo año.

Letra: YX.

Distritos: 19, 21, 22, 23, 24 y 26.

Independientes del Biobío por una Nueva Constitución

Candidatos del pacto Independientes No Neutrales.

Letra: I.

Distrito: 20.

Asamblea Popular Constituyente

Esta lista se describe como “un grupo de personas, habitantes del distrito 20, que despertamos y participamos de la revuelta del 18 de octubre de 2019 (…) Aspiramos a redistribuir el poder en la sociedad mediante la refundación del Estado, a partir del poder constituyente originario, para que la soberanía resida verdaderamente en el pueblo y se desarrolle una democracia participativa”.

Letra: ZW.

Distrito: 20.

Biobío sin partidos

Candidaturas independientes cuya misión es “llevar los intereses, necesidades y problemáticas que emergen de lo social para buscar, a través de la redacción de una nueva Constitución, que se garantice por medio del Estado, los derechos fundamentales de las personas, el medio ambiente y los pueblos originarios”, dijeron a La Tribuna.

Letra: F.

Distrito: 21.

Movimiento Social La Lista de Pueblo

Candidatos independientes del distrito 22 integrantes de La Lista del Pueblo.

Letra: ZE.

Distrito: 22.

Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu

La lista agrupa candidatos del área de la cultura, medio ambiente, bloque disidente, poblacional, pueblos indígenas, Coordinadora No+AFP y otros, con foco en la defensa y promoción de derechos sociales, culturales y ambientales.

Letra: ZK.

Distrito: 22 y y 23.

Elige La Lista del Pueblo

Independientes del distrito 23 por la Lista del Pueblo.

Letra: J.

Distrito: 23.

Chile Independiente

Cinco candidatos independientes del distrito 24 que están por una educación gratuita y de calidad, por la descentralización y a favor de eliminar el derecho de propiedad sobre los aprovechamientos de agua, entre otros principios.

Letra: W.

Distrito: 24.

Lista del Pueblo -Ríos Independientes

Candidatos independientes que forman parte de La Lista del Pueblo por el distrito 24.

Letra: XD.

Distrito: 24.

Lista del Pueblo Transformando desde el Willi

Lista de independientes*.

Letra: Q.

Distrito: 25.

Nuestras Voces

Lista independiente que busca un “Estado caracterizado por una forma de gobernanza basada en la interdependencia, en donde los poderes son regulados y transformados constantemente por la comunidad vía mecanismos de participación democráticos y vinculantes. Las lógicas económicas deben incentivar el desarrollo comunitario, basado en la cooperación y no en la competencia, para así fortalecer el tejido social y promover una cultura solidaria y colaborativa”.

Letra: ZQ.

Distrito: 25.

Insulares e independientes

Programa de la Red de Organizaciones Sociales y Asambleas del Archipiélago de Chiloé. En su programa destacan que “hemos asumido la defensa de nuestra insularidad de los ataques extractivistas y de explotación de nuestro patrimonio natural y cultural”. Agregan que “así como el 18 de octubre del año pasado, instalamos nuestras demandas para un Chile mejor; ahora es tiempo de poder edificar nuestros sueños en una Constitución que haga posible un país construido desde los territorios y por la gente sencilla que los habita”.

Letra: G.

Distrito: 26.

Independientes Nueva Constitución

Integrantes de Independientes No Neutrales por el distrito 26.

Letra: ZA.

Distrito: 26.

A Pulso, por el Buen Vivir

Lista de independientes*.

Letra: XC.

Distrito: 27.

Patagonia Somos Todos

Cinco independientes del distrito 27 por la Región de Aysén. Sus programas incluyen principios como un Estado democrático que garantice los derechos sociales y protección de recursos naturales.

Letra: YD.

Distrito: 27.

Regionalismo Ciudadano Independiente

Seis candidatos independientes que se comprometieron a “defender los interés ciudadanos de manera honesta y transparente, con amplia participación de todas las instancias sociales que deseen participar”.

Letra: XM.

Distrito: 28.

Magallánicos No Neutrales

Candidatos del pacto Independientes No Neutrales.

Letra: XR.

Distrito: 28.

República de los Independientes de Magallanes

Lista de independientes*.

Letra: YE.

Distrito: 28.

Coordinadora Social de Magallanes

Red territorial independiente que “congrega y entrama a la sociedad civil movilizada desde el 18 de octubre y que llevará las demandas de la comunidad organizada a la nueva Constitución”.

Letra: ZI.

Distrito: 28.

El domingo 11 de abril serán incluidos en esta categoría los resultados que configurarán los pactos políticos presentes en la Convención Constitucional.

*Estas listas aún no han proporcionado información sobre sus posturas ideológicas.