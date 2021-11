En las elecciones de este domingo 21 de noviembre, José Antonio Kast y Gabriel Boric fueron las dos primeras mayorías nacionales, es decir, competirán por la presidencia el próximo 19 de diciembre en la segunda vuelta de los comicios.

No obstante, las principales dudas que ha dejado esta jornada se relaciona con los apoyos de las coaliciones que no pudieron llegar a la última instancia de los sufragios. En ese sentido, Francisco Chahuán, el presidente de Renovación Nacional, adelantó lo que será el diálogo con el candidato del Frente Social Cristiano.

“Efectivamente estamos viviendo en una sociedad polarizado, en la cual hay una pérdida del sentido común de la necesidad de construir puentes. Las dos candidatos del centro político, que fueron ejes de los últimos 30 años de gobiernos democráticos quedaron fuera de las segunda vuelta“, manifestó Chahuán.

“Estoy muy contento. Esta no es una elección solamente presidencial, sino que parlamentaria. Nosotros veníamos de una elección de convencionales muy paupérrima para el sector“, enfatizó.

“Los partidos institucionales y democráticos, lo que hacen es esperar todos los mecanismos. Tenemos comisión política y consejo general para resolver los apoyos. Conversé con José Antonio Kast hace algunos minutos. Nosotros hemos señalado que acá se requiere un acuerdo programático, que sea la construcción del nuevo programa de José Antonio Kast. Nosotros somos un partido de centro derecha, un partido que va a estar con aquellos que defienden la libertad y la democracia”, aseguró.

Con respecto al apoyo de su sector al aspirante del Partido Republicano advirtió: “Hay un acuerdo con Kast para invitar a los centros de estudios, a los partidos y a los independientes para construir un nuevo programa de gobierno”.

“Las diferencias con Kast se relacionan con la economía, con la protección del medioambiente, reconocer el cambio climático, el tema con las energías renovables no convencionales, donde nosotros somos partidarios que no hayan más termoeléctricas a carbón. Temas con mujeres y equidad. No retroceder en derechos sociales y civiles“, señaló.

Finalmente, agradeció la empatía y el trabajo de Sebastián Sichel que hizo “una tremenda lucha“. “Diría que haber minimizado por parte del comando la influencia y el corazón de los partidos de su coalición en la campaña le pasó la cuenta importante”, concluyó.