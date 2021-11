En las elecciones presidenciales de este domingo 21 de noviembre, José Antonio Kast y Gabriel Boric fueron las dos primeras mayorías, es decir, se enfrentarán en la segunda vuelta de los comicios el próximo 19 de diciembre.

En ese sentido, el candidato de Apruebo Dignidad, conversó con Tolerancia Cero de CNNChile para analizar lo que fue la jornada y adelantar el futuro de su coalición y las propuestas para intentar derrotar al aspirante del Frente Social Cristiano y llegar a La Moneda.

“Hay mucho paño que cortar. Tuvimos un gran resultado en las comunas populares en la Región Metropolitana, pero fue mucho más bajo de lo que esperaba en regiones. Creo profundamente en la descentralización, tuvimos un déficit en el ámbito rural. Mantuvimos los votos que sacamos en las primarias. El desafío es hablar más allá”, dijo el diputado.

“Esta es una candidatura improbable desde el comienzo y hoy logramos pasar a segunda vuelta. He visto señales muy positivas con respecto a las otras candidaturas del mundo progresista para construir una sociedad que cuide, que sea más justa y otorgue dignidad. No va a ser fácil, pero nos la vamos a jugar con todo para ganar la segunda vuelta”, aseguró el líder de Convergencia Social.

“Con respecto a tópicos centrales del debate dijo que la seguridad es un tema que se ha entregado demasiado. “Nosotros seremos implacables contra el narcotráfico. Vamos a perseguir a los narcotraficantes y los vamos a meter tras las rejas. Con respecto a la delincuencia es lo mismo. Lo que yo les puedo decir es que profundizar las recetas de Piñera no dará resultados distintos. Nosotros creemos que hoy día se puede ser implacable con la delincuencia, pero a la vez generar un Estado que mejore las pensiones, que entregue una salud de calidad sin importar el tamaño de la billetera”, aclaró.

“En la coyuntura en la cual nos encontramos nosotros tenemos que incorporar propuestas que vienen de otros mundos en las cuales podemos tener muchos puntos en común. Nos vamos a encontrar con una segunda vuelta desafiante y ahí va a ganar quien logre convocar con más propuestas concretas. Por su puesto que tenemos que incorporar propuestas que venían del programa de Provoste, Narváez u Ominami“, manifestó el magallánico.

“Yo como líder de la coalición tengo el deber de ejercer el liderazgo para que las propuestas sean escuchadas. Por ejemplo con la DC, como el sistema nacional de salud. La misma presidenta del colegio médico decía que la propuesta de Yasna era muy parecida a la nuestra“, adelantó Gabriel.

Finalmente reflexionó sobre la incorporación de nuevas propuestas en su programa, peor con la condición de caer en favores políticos: “Me parece que hay diferentes alternativas de diálogo que no implicarán una vieja negociación de cupos o cuotas. Acá va a primar el espíritu de que es lo mejor para Chile y eso no pasará por negociaciones personales. A la conversación de cargo por voto no estoy dispuesto. Estoy dispuesto a una conversación programática en donde incorporamos las buenas ideas que existen para convocar a un mundo más amplio”.