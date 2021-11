Durante la jornada de votaciones del domingo recién pasado, se registraron múltiples casos de personas que llegaron a las seis de la tarde a sus locales de votación y les cerraron las puertas en las narices, pese a que las mesas al interior aún estaban en funcionamiento. La gente frustrada y confundida exigía una explicación al no poder ejercer su derecho cívico. Según la ley, los locales pueden cerrar sus mesas a las 18:00 horas, a menos que haya presencia de electores, que fue justamente la situación que se presentó en diversos puntos. Los votantes comenzaron a reclamar y a manifestarse desde atrás de las rejas y en algunos casos lograron revertir las circunstancias y que los delegados les permitieran el ingreso. No obstante, muchos ciudadanos se quedaron sin la posibilidad de emitir su voto queriendo hacerlo, generando una gran controversia, ya que 7.9 millones de personas no sufragaron. Una fracción de esta cifra se debe a la irregularidad descrita.