Un divertido momento se vivió este domingo en medio de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales.

El hecho fue protagonizado por la periodista de Chilevisión Noticias, Macarena Pizarro, el candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), y la esposa de este último, Karen Doggenweiler.

Es que el postulante a La Moneda se llevó el reto de su vida tras elogiar a la comunicadora en plena transmisión en vivo.

La llamada de atención se produjo tras ser consultado por sus opciones de ganar los comicios, a lo que respondió apuntando al éxito que ha tenido el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, conducido por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

“Miren el matinal de Chilevisión, no iba primero durante cuántos años y ahora son los primeros. ¿Cómo lo hicieron? Con seducción, con talento, ustedes no iban primeros, y ahora son el primer matinal de Chile. ¿Cómo lo hicieron? Perseverando. ¿Es nueva Monserrat? ¿Es nuevo Julio César Rodríguez? No son nuevos y son los mejores periodistas de Chile, después de usted (Pizarro)”, manifestó ME-O.

Mientras, Karen Doggenweiler apareció en la pantalla haciendo un gesto de “¿Y yo?“, los que generó la rápida reacción del candidato.

“Ah, perdón, después de, perdón, después de…”, replicó el abanderado del PRO, causando risas en el estudio de Chilevisión.