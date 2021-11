La encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de octubre, reveló que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast pasó a liderar la carrera presidencial.

Kast obtuvo 24% mientras que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, bajó al 19%. En tercer lugar continúa Yasna Provoste, la carta de Nuevo Pacto Social, con un 11%.

Posteriormente, se encuentra el candidato oficialista Sebastián Sichel (8%), Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (1%). El 26% no sabe, no responde o no votaría.

Por otro lado, un 30% de los encuestados cree que Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile, mismo porcentaje que marca ahora Kast (30%, +4pts). Asimismo, un 14% (+1pto) piensa que será Provoste y 6% un menciona a Sichel y Parisi.

A su vez, un 65% declaró que tiene su decisión tomada y que no la cambiará, mientras que el 18% tiene su decisión tomada pero con dudas, el 14% decidirá definitivamente después del último debate y 3% el mismo día de la elección.

La encuesta se realizó de manera telefónica entre el miércoles 27 y el viernes 29 de octubre, a 1.005 personas mayores de 18 años, residentes en 201 comunas de las 16 regiones de Chile, con un margen de error de 1,5 puntos y una confianza del 95%.

