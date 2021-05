El candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC) respondió a su contrincante, Karina Oliva (Comunes), quien dijo que “Chile Vamos está optando por Orrego” de cara a la segunda vuelta.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, Orrego dijo que “ni durante la campaña ni ahora voy a responder a caricaturas ni a ironías. La gente sabe lo que yo pienso, siempre he tenido mi domicilio político claro”.

El candidato de la DC recordó que cerca del 60% del electorado no fue a votar el fin de semana y que “hay cerca de un 50% de gente que no votó ni por Karina ni por mí, así que me imagino que tanto ella como yo, lo que vamos a hacer, más que ir a tocarle la puerta a un partido político en particular o un sector en particular, yo al menos voy a salir a hablarle a la ciudadanía”.

Lee también: Claudio Orrego por la derrota de la DC en la Constituyente: “Hay un castigo a una forma de hacer política”

Consultado sobre si intentaría llegar a un acuerdo con Pablo Maltés (PH) para conquistar a su electorado, el candidato respondió que “si algo la gente nos dijo, es que no hay ningún político que sea dueño de sus votos (…) Cuando hay una segunda vuelta, uno reconcursa, y uno le habla a la gente, no le habla a los dirigentes o a los partidos particularmente”.

“Yo no le voy a tocar la puerta a un partido, voy a hablarle a la ciudadanía”, enfatizó.

Participación electoral

Desde ya se ha puesto en duda el nivel de participación que puedan alcanzar dichos comicios, sobre todo porque para ese día -13 de junio- está programado un partido de La Roja contra Argentina por la Copa América 2021.

Para hacer frente a dicho escenario, Orrego dijo que es necesario explicar a la gente que “el cargo de gobernador es muy significativo, es como un alcalde mayor, va a asignar los recursos para las comunas, va a eliminar el plan regulador metropolitano, va a tener que coordinar los esfuerzos en temas tan importantes como la seguridad”.

Lee también: Rodrigo Mundaca, gobernador electo de Valparaíso: “El triunfo de ayer fue el triunfo del movimiento social”

Ante la pregunta sobre sus principales diferencias con Karina Oliva, afirmó que él sabe “cómo funciona el gobierno regional, sé cómo se hacen los proyectos, sé cómo relacionarme con los municipios, aquí no hay tiempo que perder, este no es un espacio para venir a aprender. Yo creo que es muy importante tener adrenalina e ideas en la vida, pero también hay que saber cómo implementarlas, y creo que en eso nuestra candidatura ha demostrado con hechos que sabe cómo gobernar una región tan grande y difícil como esta”.