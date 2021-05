El precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Sichel (IND) acudió a votar este domingo en medio de llamados a acercarse a las urnas y aumentar la participación electoral que, hasta el sábado, era de un 20,51% del padrón.

“Cuando vota poca gente y sobre todo cuando hay sesgo de clase en el voto, nos perjudica a todos”, dijo en entrevista con CHV Noticias y CNN Chile. En la Región Metropolitana, las comunas con mayor participación en la primera jornada fueron Vitacura (41,31%), Lo Barnechea (36,21%) y Las Condes (34,25%).

“Se está definiendo la hoja de ruta de los próximo 50 años de Chile y espero que no la hagamos solo los de la élite, sino que este es el minuto en que más deberían votar aquellos que más les afecta las decisiones de la democracia”, manifestó.

Matthei y las primarias

Consultado sobre la eventual decisión de la UDI de dejar a Evelyn Matthei fuera de las primarias presidenciales de Chile Vamos, Sichel dijo que a él le “encantaría que ella sea candidata”, ya que “a pesar de todas nuestras diferencias, me gustaría poder debatir con ella en un debate público y no que por secretaría termine no compitiendo”.

“Chile Vamos tiene que optar a ser una mayoría y por lo tanto, achicar la cancha de candidatos es malo”, comentó.

Polémica de Jiles

Sobre las polémicas declaraciones de la diputada y candidata presidencial del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, el ex ministro de Desarrollo Social dijo que “Pamela Jiles es justo lo contrario de lo que estamos haciendo estos días, que es la democracia, ella está armando una pequeña pyme familiar, trata que su pareja sea electa y hacen show para eso, y además no cree en la democracia”.

Para el precandidato, “la democracia no es sólo votar; la democracia también es cómo convivimos, cómo resolvemos las diferencias, lo opuesto a la violencia, y la violencia verbal es exactamente el principal atentado con la democracia”.

“Lo de ayer es repugnante para la democracia porque es el atentado más duro que podemos tener. No me imagino una sociedad en que mis hijos crean que los políticos nos tenemos que tratar a garabatos”, acusó.