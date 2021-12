(EFE).- El Gobierno de EE.UU. felicitó este lunes a Gabriel Boric por su victoria en las elecciones presidenciales en Chile y dijo que espera seguir trabajando con la nueva administración para promover los “objetivos compartidos” de democracia, prosperidad y seguridad.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también aseguró que el pueblo chileno “dio ejemplo una vez más” con la celebración de elecciones democráticas libres y justas.

Boric, un antiguo líder estudiantil de 35 años, se impuso este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales al conseguir el 55,8 % de los votos, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia con respecto a su rival, el ultraderechista José Antonio Kast.

Según datos oficiales, Boric obtuvo un amplio apoyo en la el Gran Santiago, donde se encuentran cerca de la mitad de los electores, así como también en otras regiones con grandes núcleos urbanos, como la de Valparaíso, donde sacó casi 20 puntos de ventaja.

También se habría impuesto incluso en la región de Antofagasta, una zona que en primera vuelta ganó el representante del Partido de la Gente Franco Parisi, un polémico economista cuyos electores respaldaron mayoritariamente a Kast de cara al balotaje.

Entre los principales retos del futuro Gobierno estará encauzar la crisis social que sigue vigente desde las protestas de 2019, liderar la implementación de las normas de la nueva Constitución y hacer frente a los retos económicos que dejó la pandemia.

Once again, the people of Chile set an example of free and fair democratic elections. Congratulations to them and Chile’s President-elect Gabriel Boric. We look forward to continuing to work with Chile to advance our shared goals of democracy, prosperity, and security.

