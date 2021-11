Luego de que este viernes se diera a conocer que la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, se suma al comando del candidato presidencial José Antonio Kast, surgieron algunos cuestionamientos en la esfera política, debido a que la autoridad del Minsal no dejará su cargo, sino que pidió permiso sin goce de sueldo para participar en la campaña.

En esta misma jornada, César Leiva, conocido como ex “Contralorito”, compartió un tuit del baúl de los recuerdos en que fue criticado por el político del Partido Republicano por haber efectuado una acción, en cierta medida, similar a la que este último ha llevado a cabo en esta ocasión. Leiva comenzó relatando que “en 2017, me pedí tres semanas de feriado legal para apoyar redes de Alejandro Guillier”.

Luego, detalló que en dicha oportunidad, “el entonces diputado José Antonio Kast me trató de operador político y sin miramientos, me atacó. Hoy, Paula Daza se suma a su comando pidiendo tres semanas”, agregando que “y en Subsecretaría de país en emergencia sanitaria”.

Lo que le había dicho JAK en noviembre de 2017 era que “a los operadores políticos hay que sacarlos del Estado. Necesitamos gente que trabaje por Chile, no por sus propios intereses”.

