En las próximas elecciones del 21 de noviembre de 2021, la ciudadanía no solo tendrá que elegir al próximo presidente de Chile, sino que también a los parlamentarios que formarán parte del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas para el periodo 2022-2026.

El único candidato independiente fuera de lista en la Región Metropolitana es César Leiva, popularmente conocido por haber realizado labores de Community Manager en la Contraloría General de la República.

El oriundo de la comuna de Maipú que buscará llegar a la Cámara Baja representando al distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil) fue el creador del exitoso personaje “Gastón” del Ministerio de Energía. Además estuvo detrás de “Contralorito”, figura a la que dio vida acercando los dictámenes de la máxima entidad fiscalizadora en Chile a la ciudadanía.

Actualmente es profesor de comunicación estratégica y creatividad en la escuela de Publicidad de la Universidad de Santiago (Usach), y ex jefe digital en VIA X, ya que renunció a su cargo para enfocarse de lleno en su camino por llegar al Congreso. César Leiva conversó con CHV Noticias para entregar mayores detalles de sus banderas de lucha, su camino al Congreso y su análisis actual con respecto a los procesos de cambio que vive el país.

Su visión del gobierno de Sebastián Piñera César, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Energía y asumió c0mo presidente Sebastián Piñera en 2018 decidió renunciar. "No tenía nada que hacer en un gobierno en el que iban a primar los conflictos de intereses. El Gobierno de Sebastián Piñera no es solo un gobierno de derecha, sino que es un gobierno de un presidente que tiene muchos conflictos de intereses por la cantidad de patrimonio y la cantidad de inversiones que posee. Un gobierno así creo que se hace insostenible", analizó César. "El es una de las cinco fortunas más grandes del país entonces no hay espacio ni lugar donde no vaya a tener un conflicto de interés. Tendría que restarse de todas sus decisiones para ejercer su cargo y eso es imposible. El gobierno de los conflictos de intereses es una de las cosas que marcó la gestión de Piñera, más allá de las violaciones a los Derechos Humanos. El presidente nunca debió haber sido elegido", enfatizó el ex Contralorito.

La bandera de la anticorrupción César, cuenta que en la Contraloría aprendió mucho sobre lo que falta en materia de fiscalización y control de la corrupción. “En el Congreso, las legislaciones deben mejorar los mecanismos de prevención y ataque a la corrupción. Hoy al no haber ningún diputado independiente 100%, no hay garantías de que una candidatura pueda favorecer esa imparcialidad que quiero ofrecerle al distrito, fiscalizando a los ocho municipios con los mismos criterios” advirtió. “Fiscalizaré las horas extras, las contrataciones, las compras, el presupuesto y a las corporaciones municipales, es decir medirlos a todos con la misma vara“, aseguró. “La bandera de lucha contra la corrupción es necesaria cuando tienes un país que no está libre de corrupción. En Chile existe corrupción, pero no es la misma que se vive en México ni Argentina. Acá la corrupción se vive desde la elite empresariales y desde la lógica de conflictos de interés, cuando existen personas tomando decisiones para su beneficio particular, porque tienen información privilegiada o porque tienen tráfico de influencias”, sostuvo. Al ser consultado por una medida concreta para combatir la corrupción en Chile mencionó la creación de un “Sistema de Integridad Pública“, es decir un ordenamiento institucional para coordinar las instituciones que tienen control y fiscalización de los recursos públicos, que puedan estar coordinadas y sistematizadas y que puedan combatir la corrupción desde una lógica autónoma. “Fiscalizar a Servicio de Impuestos Internos, Contraloría, Fiscalía y a la misma PDI. La idea es que pueda haber una centralización de la lucha contra la corrupción anclada a una lógica de concientización a la ciudadanía en la temática de la corrupción, ya sea en el currículum escolar o a nivel de educación cívica en general”, propuso.

Equidad y violencia de género

César, en la antesala de recibir su título universitario escribió su tesis sobre equidad y violencia de género en la televisión abierta, a propósito del sesgo machista muy marcado de la publicidad en Chile, sobretodo en el rol de los productos del hogar. “Hoy ha cambiado un poco el panorama, pero es solo un reflejo de los cambios sociales. Hemos avanzando con respecto a los años anteriores, pero no hemos tenido avance en cómo se protege a las víctimas de violencia de género“, indicó.



Lo anterior, “tiene que ver con un espacio al cual el Estado no entra que es dentro de las casas, que es ahí donde se produce la violencia de género de manera doméstica, sobretodo a nivel psicológico por el tema de la pandemia y también la violencia física o económica, porque estamos hablando de una práctica constante del machismo”, recalcó.

“Es parte de mi cosmovisión de vida el tema de género. Nosotros nos criamos con unas perspectiva distinta a las de nuestros padres. Yo crecí viendo a una presidenta mujer, pero aún estamos dentro de una sociedad que no puede garantizar 100% la equidad de género“, reflexionó.

“Los partidos políticos están desprestigiados”

“Los partidos son relevantes para la democracia, pero no existe un mecanismo ético de control para los partidos. No hay un mea culpa de los partidos tradicionales con respecto a los financiamientos irregulares de la política”, respondió tras ser consultado sobre la importancia de los partidos en un sistema de representación.

“Creo que hay que abrir otros espacios de representación. Hoy hay listas partidarias que conjugan varios partidos y hay partidos que se diferencian mucho uno del otro. Los partidos están desprestigiados. Hay que abrirse a otras formas de organización y de participación. Como candidatura independiente nos juntamos con muchas organizaciones que tienen necesidades y que no están dispuestas a juntarse con los partidos políticos“, reveló.

En ese sentido, expresó que intentó en algún momento aliarse a alguna fuerza política progresista. “Yo dije que para mi había un barómetro para medir los índices de corrupción de la lista y que si había un problema con algún candidato yo lo iba a decir antes para que se solucionara”. No obstante, su respuesta no tuvo cabida y le ofrecieron un cupo con Claudia Mix, “la persona que estaba siendo cuestionada éticamente“, contó.

Me ofrecieron el cupo en Comunes. Claudia Mix habría ejercido un cargo técnico en el que el Ministerio de Vivienda pedía título profesional y grado académico certificado para ejercer esa labor. En una declaración jurada no puedes asegurar que eres trabajadora social para adjudicar un cargo para el cual tu sabes que no tiene el título ni grado académico. Tomé la decisión correcta, aunque el sistema es muy injusto para los independientes”. remarcó.

Opción presidencial

Su candidato está en la centro izquierda, pero su voto aún no lo tiene claro. “Con el desprecio que sentí al intentar estar dentro de Apruebo Dignidad uno tiende a tener dudas. pero la definición será entre Yasna Provoste y Gabriel Boric. Por cualquiera de los dos podría terminar votando para que sean presidentes de la República”, comentó.



“Es difícil ser independiente y siento el despojo del sistema electoral chileno contra los independientes. Hoy no he recibido ningún peso del Servel y he costeado todo con aportes voluntarios. Solo podremos ganar con el apoyo de las personas que crean y confíen”, afirmó.

Con respecto al trabajo territorial en el distrito 8 contó que no tiene auto y que eso le complica mucho para recorrer las largas distancias. “Es un distrito gigantesco, voy a recorrer lo que más pueda. Hemos podido detectar las necesidades propias de los vecinos y la mayoría de nuestras comunas son zonas de sacrificio medioambiental y zonas donde el narcotráfico es un tema complejo. Hay factores comunes, los vecinos del distrito viven algo muy parecido”, reflexionó.

“Voy con la frente en alto porque no tengo nada que ocultar. La confianza es un valor que destacaremos en la campaña“, sentenció.