Durante la jornada de este domingo, electores de distintos sectores de la Región Metropolitana alertaron sobre la falta de locomoción colectiva durante el horario en que se desarrolló la segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Ante esta situación, surgieron una serie de cuestionamientos, especialmente por parte del comando del abanderado de Apruebo Dignidad. Izkia Siches, jefa de campaña del diputado magallánico, denunció una “operación del gobierno de limitar transporte público en favor de su candidato”.

En tanto, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, desmintió “categóricamente” estos dichos y aseguró que “no hay una gestión de suprimir buses o de impedir que las personas concurran a los locales de votación”.

“El sistema de buses se ha despachado según lo que estaba previsto, con la capacidad de transporte de día laboral, con una diferencia importante, que es una (hora) punta extendida”, afirmó la secretaria de Estado.

En ese sentido, explicó que “en lugar de disponer de esa capacidad en una concentración entre las 06:00 y las 08:00, que habitualmente ocurre en un día laboral, esto se ha dispuesto entre las 08:00 y 18:00 horas, con esta misma capacidad, para que los conductores puedan votar, tengan turnos adecuados y que se pueda cubrir toda la ciudad”.

Experto en transporte desmiente a Hutt

En conversación con CHV Noticias, el economista y experto en transporte y logística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Álvaro Miranda, explicó lo que habría ocurrido este domingo en el sistema de transporte de la RM.

“La planificación de los turnos se hacen semanalmente y en función de un software”, comenzó diciendo, indicando que las compañías ocupan este tipo de tecnología porque “hay empresas que tienen 1.500 buses, 5 mil conductores, 7o y tantos recorridos”.

En ese sentido, sostiene que “es el Estado, a través del Sistema de Transporte Público Metropolitano, que depende del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quien dice cómo deben funcionar todas las empresas y recorridos del Transantiago“.

“Si una empresa funciona con una frecuencia distinta o altera las frecuencias es multada. Por lo tanto, si hoy día tenemos una ostensible baja en el transporte público de la ciudad, es sencillamente porque desde el Estado lo están permitiendo“, añadió.

Asimismo, desmintió las declaraciones de la ministra Gloria Hutt. “Que la ministra diga que se van a reforzar los turnos en la tarde, mentira. No hay capacidad. El sistema no tiene capacidad para decir ‘oye, en la tarde vamos a sacar más buses’, porque no hay conductores”, aseveró.

Finalmente, recalcó que este problema es una responsabilidad del gobierno: “El Estado es el que fija las condiciones de operación y no se puede reforzar en la tarde. Por lo tanto, lo que dice la ministra es falso, es una mentira”.