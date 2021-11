Las movilizaciones estudiantiles de 2011 y la discusión sobre polémicos proyectos medioambientales forjaron en Felipe Cárcamo Moreno (28) un interés por diversas luchas sociales en la Región de Coquimbo.

Este sociólogo serenense y militante de Convergencia Social, busca obtener un cupo en la Cámara de Diputados y Diputadas en las elecciones del próximo 21 de noviembre, impulsando una campaña que se ha caracterizado por recorrer las 15 comunas del distrito 5, acompañado de una bicicleta y su perro Gabito.

Descentralización, crisis climática y derechos humanos de las mujeres, disidencias sexuales y grupos históricamente excluidos son los ejes programáticos de Cárcamo, quien por primera vez se enfrenta a una elección de votación popular y espera convertirse en uno de los parlamentarios más jóvenes de la región.

“Me he dedicado al mundo activista medioambiental hace harto tiempo y ahí es donde nace esta posibilidad de ser candidato a diputado por la Región de Coquimbo. Para mí, sin duda, lo fundamental para llegar a este espacio es tratar de buscar la articulación social y política con las personas organizadas y las comunidades de las 15 comunas de la región”, dice como carta de presentación.

En entrevista con CHV Noticias, señaló que esta idea de presentarse a las parlamentarias “viene hace harto tiempo”, pero tomó más fuerzas cuando logró entrecruzar su “rol de organizador dentro del Frente Amplio” con “las luchas medioambientales por las cuales me he movido en la región, en particular con Dominga, pero también con la defensa de los humedales, la conexión de las aguas hacia uno de los valles”.

“En julio y agosto de este año, compañeros de Convergencia Social me convocaron para ser candidato, lo que fue aprobado desde la interna y luego desde el Frente Amplio y Apruebo Dignidad. En estos casi cuatro meses de campaña que empezamos en julio, he tenido una validación en todas las luchas medioambientales en las cuales he sido partícipe de alguna u otra forma, algunas más activas que otras”, indicó el aspirante al Congreso.

Lucha contra Dominga

El proyecto minero portuario Dominga ha sido uno de los temas más polémicos en el último tiempo, no sólo por el posible impacto climático que tendría para el archipiélago de Humboldt, en la comuna de La Higuera, sino que también por las recientes revelaciones de Pandora Papers que apuntan al presidente Sebastián Piñera por la compraventa del proyecto.

Si bien esto ha sido ampliamente discutido en las últimas semanas, lo cierto es que Felipe Cárcamo viene encabezando protestas contra Dominga hace más de seis años, cuando aún era un estudiante de Sociología en la Universidad Central de La Serena.

“La primera manifestación a la que fui conscientemente fue en agosto del 2010 para terminar con las tareas centrales de la termoeléctrica Barrancones. Yo tengo un vínculo familiar con esa zona, mi abuelo paterno trabajó en la mina El Tofo hasta el año 73-74 y en todo ese sector, en la costa, mi familia por el lado materno iban de vacaciones, particularmente a la playa El Temblador. Entonces, recuerdo de niño haber ido a esa zona, fue entonces que en el 2010 querían instalar esas centrales termoeléctricas y años después, ya entrando en la universidad, me doy cuenta que se iba a instalar el megaproyecto minero portuario Dominga y otro que era portuario llamado Cruz Grande”, cuenta sobre su nexo con la localidad .

Por lo anterior, el candidato a diputado sostiene que este proyecto “no solamente llega desde un lado político, donde hay que proteger a la naturaleza, sino que también tiene un lado afectivo-emocional en que uno se pone en la posición de que algo está en peligro más allá de la naturaleza, la comunidad y la biodiversidad”.

A mediados de la década pasada, articuló junto a otras personas el movimiento contra Dominga. Sin embargo, todo comienza a tomar más “maduración” cuando el caso comienza a ser judicializado.

“Esa judicialización ha permitido que el movimiento contra Dominga vaya también ejerciendo maduración, proponiendo con las comunidades de la caleta de pescadores de la comuna de La Higuera y posicionando la alternativa a no solamente decir #NoADominga, sino que también decir cómo defendemos el archipiélago independiente del proyecto de inversión que esté presente”, indica.

En ese sentido, el sociólogo sostiene que “en estos últimos dos años, desde 2019 y en particular desde la pandemia hasta hoy, queda demostrado que Dominga ha sido solamente un proyecto especulativo, en el cual sólo se benefician unos pocos, desde el presidente y su familia hasta Carlos Délano y Andes Iron, y no así la comunidad que ve retrasada su propio desarrollo y la posibilidad de un futuro distinto”.

“Con esta candidatura no sólo se apuesta a defender al archipiélago de Humboldt, la economía local y su comunidad, sino que todas las comunas de la región y del país tienen sus propias Dominga. Ahí lo puedo entrecruzar con lo que pasa en la provincia del Choapa y la minera Los Pelambres, que hace 21 años intervino el valle y hoy vemos las consecuencias negativas de Salamanca a Los Vilos en la costa. Justamente, en este territorio como candidato, me he pillado con que la gente dice: no cometan el mismo error que pasó acá en el valle del Choapa, no hagan lo mismo que con Dominga en La Higuera”, agregó.

En la misma línea, se refirió a la acusación constitucional por parte de la Cámara y la causa penal impulsada por la Fiscalía Nacional en contra del presidente Piñera, por su supuesta vinculación con la negociación del proyecto minero portuario.

“Tenemos desde el presidente de la República, la primera autoridad del país, involucrado en un caso en donde se le coacta la posibilidad de sueño a la población y su desarrollo. En paralelo, vemos a él y su familia haciendo negocios y enriqueciéndose para, justamente, tal como lo fue Pascua Lama, con Dominga es especular sobre un proyecto que ya está rechazado y que no se va a construir nunca”, afirmó.

Sobre esto mismo, aseguró que existen “intentos permanentes de este gobierno y sus representantes, como los concejales, el alcalde de La Higuera y medios de comunicación regionales asociados, para que este proyecto se apruebe. Además entiendo que Chile atraviesa el proceso constituyente, donde por mayoría los convencionales están por una Constitución ecológica y en que las reglas del juego también cambien”.

“Este gobierno, antes del 11 de marzo de 2022, va a querer aprobar una serie de proyectos ingresándolos al sistema de evaluación de impacto ambiental”, añadió.

Región afectada por la escasez hídrica

Durante su recorrido por las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, el postulante de Convergencia Social detectado las distintas problemáticas que afectan al distrito 5, centrando su trabajo territorial en “en un discurso frente a la crisis climática, la megasequía y el medioambiente. Por otro lado, la descentralización y en una tercera banda, los derechos humanos de las mujeres, disidencias y grupos históricamente excluidos”.

Sin embargo, uno de los temas que más afecta a la zona es la escasez hídrica: “Nos hemos encontrado con una región que las aguas es una de las prioridades, no solo porque no hay agua dulce por una megasequía o una crisis climática, sino que además hay un robo de las aguas. Ante eso, uno se enfrenta a realidades donde comunidades no tienen agua potable hace 10 años y toman agua embotellada, y justo al frente de sus casas ven cultivos de palto o monocultivo de exportación.

“Hay una extracción excesiva de las megaminerías pero, en particular, de los monocultivos de exportación y que va en desmedro de la agricultura tradicional, que es la que la gente saca sus recursos principalmente en las provincias de Limarí y Choapa”, agregó.

Candidatura de Gabriel Boric

Felipe Cárcamo recalca que esta postulación al Congreso se trata de un “proyecto colectivo” que va de la mano de la candidatura presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con quien tiene una cercana relación.

“Con Gabriel nos conocemos hace hartos años, desde el 2019 personalmente estando en Convergencia Social, él ya como diputado electo por Magallanes. Tenemos un buen vínculo. Gabriel además ha venido desde antes de las primarias a la Región de Coquimbo, estuvimos recorriendo Los Vilos, Caimanes, Punitaqui, Ovalle, La Serena y también en el archipiélago de Humboldt, en Punta de Choros”, declaró.

Ante un eventual triunfo del diputado magallánico en las presidenciales del 21 de noviembre, Cárcamo aseguró que también “queremos ser mayoría en el nuevo Congreso, porque entendemos que el próximo periodo que se viene de cambios para Chile va a vivir dos momentos importantes: el plebiscito de salida y la aprobación de la nueva Constitución. Vamos a tener un gobierno inédito, por eso necesitamos mayoría y nos hemos desplegado en toda la Región de Coquimbo, junto a los demás candidatos y candidatas de Apruebo Dignidad”.