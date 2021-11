“Dejemos de mentir. Ya ha sido mucha la mentira en Chile”, dice Franco Parisi desde su casa en Estados Unidos, a través de Bad Boys, el espacio de Youtube donde se reúne con sus seguidores, la noche del miércoles 17 de noviembre, a solo cuatro días de las elecciones presidenciales.

El representante del Partido de la Gente (PDG), movimiento que fundó el mismo Parisi en diciembre de 2019, aún se encuentra en su hogar en el estado de Alabama, luego de una cuestionada campaña presidencial que tiene a las redes sociales como su canal principal.

“Es un caso bastante atípico a nivel internacional. Yo no conozco ninguna candidatura de una democracia reciente en que el candidato haya ocupado ese nicho de malestar que existe en todas las sociedades democráticas, para hacer una campaña de este tipo, en la que ni siquiera ha estado en su propio país. La ha hecho completamente online y eso es lo realmente sorprendente del caso”, comenta Rodrigo Medel, analista político y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, a CHV Noticias.

No ha participado de ningún debate televisado ni oficial y lleva dos años sin pisar el país. Aún así, Franco Parisi, quien tampoco podrá estar presente en las elecciones de este domingo 21 de noviembre, aspira a ser el próximo presidente de Chile.

Persona, ingeniero comercial y profesor

Franco Aldo Parisi Fernández nació el 25 de agosto de 1967 y actualmente tiene 54 años. Nació en Chile, pero vive en Alabama, Estados Unidos. Sus padres son el también economista Antonino Parisi Sepúlveda y Zandra Fernández Ledesma, y tiene dos hermanos: Zandra y Antonino.

Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y en los 90 estudió un doctorado en Administración en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. También ha sido profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de su alma mater y académico visitante en diferentes instituciones norteamericanas. En una de la ellas, específicamente en la Texas Tech University, fue acusado de conductas inapropiadas y fue despedido.

“No hay ninguna causa judicial en mi contra”, se limitó a decir Parisi en una entrevista con el Diario Financiero (DF) en septiembre pasado al ser consultado por la acusación.

Su vida privada tampoco ha estado exenta de problemas. Este 2021, un reportaje emitido por Canal 13 reveló que Franco Parisi adeuda, desde 2016, $207 millones en pensión alimenticia a dos de sus hijos, a quienes tuvo con una de sus ex parejas, la chilena Denise Tarzijan. También está con arraigo nacional vigente -decretado en agosto de 2020- de acuerdo a lo que dijo su abogada, parte del PDG y actual candidata a diputada, Elizabeth Rodríguez.

A pesar de esta situación, Parisi ha insistido en que el tema tiene que ver con ataques en su contra. “Nosotros tenemos pagado, todo ordenado. Es un proceso y hay que dejar que el proceso termine. Esto ya lo viví, cuando decían que debía un montón de plata con los colegios”, dijo en una entrevista pasada con Mega.

Su carrera en la política

Luego de participar en diversos programas de televisión y tener su propio espacio –Los Parisi: el poder de la gente– con su hermano, Antonino, en Vía X, el presidencial comenzó a cimentar su popularidad.

La primera vez que quiso ser candidato fue en 2013. Ese año, fueron nueve los postulantes a La Moneda y el economista compitió con Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami (MEO), Marcel Claude, Alfredo Sfeir, Roxana Miranda, Ricardo Israel y Tomás Jocelyn-Holt.

En esa oportunidad, Parisi obtuvo el 10,11% de los votos válidamente emitidos (666.015), quedando en cuarto lugar, por debajo de Marco Enríquez-Ominami.

Otro hito relevante de esa campaña, la objeción, en 27 oportunidades, que hizo el Servicio Electoral (Servel) a la rendición de cuentas de Parisi. Y es que dentro de los gastos de campaña incluyó cinturones, corbatas, boxers, calcetines y zapatos Hugo Boss, vestuario avaluado en cerca de $580 mil pesos.

Para el analista Rodrigo Medel, Franco Parisi se puede definir en términos políticos, como “un populista, más cercano a los populismos que se dan en el norte de Europa. Es un populista de derecha, que tiene ciertas particularidades propias del caso chileno”.

En cambio, para su amigo Giancarlo Barbagelata, quien lo acompaña en el programa Bad Boys, Parisi es alguien “muy estudioso y mateo”, además de ser “un rostro de medios que lleva muchos años educando a la gente”.

“Yo creo que por eso no entra en la característica de político tradicional (…), sino que en la categoría de alguien que ahora está más en el área digital. En su momento estuvo mucho en los medios, matinales, estelares, enseñando esas cosas que los otros no te decían”, señala Barbagelata.

En esa misma línea, agregó que es alguien que “siempre está positivo y motivando al equipo. O sea, de repente pueden haber días malos, pero él está empujando el equipo hacia adelante y ese es uno de los liderazgos que todo el mundo reconoce”.

En 2017, Parisi anunció una nueva candidatura presidencial por el partido Democracia Regional. Sin embargo, decidió bajarse argumentando a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook que “el poder del dinero y los medios de comunicación tradicionales siguen pesando fuerte en Chile”. Tras eso, decidió llegar al Senado, pero su postulación se cayó una vez más.

“Siempre ha tocado las mismas teclas. Siempre ha estado utilizando esta ideología, la ideología delgada del populismo y eso lo vimos en su última campaña electoral. En este sentido me parece que el discurso no ha cambiado, lo que cambió ahora es la forma”, explica Rodrigo Medel sobre la evolución política del también tildado “candidato ausente”.

“Antes, por último, lo vimos siendo interpelado, en debates democráticos y ahora me parece que nos llevó a una situación inédita, el candidato ausente, una situación que resulta vergonzosa para nuestros proceso electorales y me parece que es dañina para la democracia”, continúa el analista.

Su retrasado arribo a Chile y su “campaña digital”

“Vota inteligente, vota Parisi” es el eslogan con el que el candidato del PDG, su partido constituido en diciembre de 2019 y oficializado por el Servel el 26 de julio de 2021, ha hecho campaña presidencial a través de redes sociales y plataformas digitales.

Desde que salió a luz la deuda por pensión alimenticia que Parisi aún mantiene, su arribo al país se fue retrasando cada vez más. Y es que el resultado de PCR “inconcluso”, que anunció en una de sus tantas intenciones de regresar a Chile, generó revuelo.

El 7 de noviembre, Parisi escribió en su Instagram que “el test rápido me salió mal, o sea inconcluso, eso complica el viaje por lo que dice la aerolínea” y que “tengo todo el resto de los papeles al día, la declaración jurada, el pase de movilidad, todo, pero no puedo abordar”.

Consultado respecto a si es negativo que Franco Parisi no haya hecho campaña electoral presencialmente en Chile, Giancarlo Barbagelata explica que “lamentablemente, el coronavirus le puede tocar a cualquier persona, y desde ese punto de vista yo no me atrevería a calificar algo de bueno o malo, es parte de las circunstancias de la vida y para mala suerte de él y de todos no pudo venir a la parte final, a hacer la campaña presencial”.

Sin embargo, la propaganda electoral comenzó oficialmente el 22 de septiembre, mucho antes de que el economista se contagiara de COVID-19.

El analista Rodrigo Medel tiene una visión crítica de la campaña de Parisi, pero comenta que “Si es que lo vemos desde lo que yo creo que es, un emprendimiento, una empresa montada sobre la base de vacíos en la legislación, no sé si ha sido perjudicial para él”.

En este sentido el académico fundamenta explicando que a lo que apuntaría el economista “es más bien a un reembolso a partir de lo que recibe, a un posicionamiento de imagen. En ese sentido me parece que el no ser contrastado, el limitarse a monólogos en sus redes sociales, el no estar expuesto a la deliberación y a la interpelación democrática, finalmente lo deja en un lugar más cómodo, y por Dios que tiene cosas que explicar. Una pensión alimenticia que es una desfachatez y problemas con inversiones inmobiliarias”.

Si bien considera que no lo ha perjudicado, el analista advierte que “sí está faltando a uno de los principios de la democracia, que es la competencia política, someterse al debate público”.

Cierre de campaña

De acuerdo a la información difundida en su cuenta de Instagram, para la noche del pasado jueves 18 de noviembre estaba presupuestado el cierre de campaña de Franco Parisi.

Al igual como inició su candidatura presidencial del 2021, cerró su campaña por redes sociales en una “transmisión especial” a nivel nacional, con un “contacto en vivo de Franco Parisi, región por región”, detallaba el candidato que se encuentra a más de 7.700 kilómetros de distancia de Chile.