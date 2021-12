Este viernes, el ex candidato a la presidencia abanderado por El Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al supuesto acuerdo establecido con José Antonio Kast, quien aún sigue en carrera a La Moneda y estará en la papeleta del próximo 19 de diciembre.

Según la información que comenzó a circular en algunos medios durante esta misma jornada, ambos habrían mantenido una reunión en Estados Unidos durante la breve visita del republicano al país norteamericano. Estas especulaciones en torno al acercamiento entre las dos figuras tomaron mayor fuerza luego de que Kast se refiriera a la situación de Parisi con respecto a la pensión alimenticia. Sobre esto, aseguró que “él debe querer solucionar el problema y no han llegado a un acuerdo con su familia”.

Sin embargo, el economista salió a explicar esta supuesta situación y señaló en un video compartido a través de sus redes sociales que “no sé qué le pasa. Le mando saludos, pero que por favor deje de meterse en tonteras. No es así, yo no estoy negociando con nadie, así es que todos tranquilos”.

Franco Parisi desmiente supuesto acuerdo con José Antonio Kast. "Que no especulen, que no se aburran y que se ganen la plata con otra cosa", sostuvo. 🎥AgenciaUno TV pic.twitter.com/wn5fGIvPup — AgenciaUno (@agenciaunochile) December 3, 2021

Luego, el político disparó contra algunos medios de comunicación y agregó que “nosotros tenemos una programación extremadamente clara en lo cual vamos a pedir que todos voten y en función de esa votación, saldrá. Que no especulen, que no se aburren y que se ganen la plata con otra cosa. No les crean”.

Finalmente, expresó “que gane el más mejor“, de cara al balotaje que ya se va acercando.

Cabe recordar que José Antonio ya accedió a participar en un live junto al político residente en EEUU. El candidato estará en Bad Boys y afirmó que ” el domingo tengo una entrevista con Franco Parisi, que será transmitida por sus redes, y él me va a entrevistar a mí y a Gabriel Boric, salvo que decida bajarse de nuevo”.