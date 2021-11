La Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

A través de un comunicado, la entidad que nació en 2018 señaló que “nuestros estatutos nos impiden la neutralidad en la disyuntiva política actual”, recalcando que en estos comicios “están en riesgo, ya sea por retroceso o determinación de avances, prácticamente todos los ámbitos del desarrollo humano que determinan nuestros compromisos”.

La misiva fue firmada por Paulina Vodanovic, presidenta del directorio, Ana Lya Uriarte, directora, Claudio Castillo, director y Xavier Altamirano, director ejecutivo.

Aquí, agregan que “la experiencia internacional nos ha enseñado lo perjudicial que puede ser un gobierno que se aleja de los compromisos con la dignidad y los derechos de las personas”.

“Planteamientos que cuestionan avances para las mujeres, diversidades y disidencias para las libertadores individuales y derechos sociales que relativizan el cambio climático, que conciben la salud como un bien de consumo y una larga lista de retrocesos, nos imponen, como Fundación, la obligación de manifestarnos sin ambigüedades a favor de la candidatura de Gabriel Boric Font”, agregaron.

Incluso, Horizonte Ciudadano aseguró que se pone todo su trabajo “a disposición de la única alternativa que ofrece garantías para concluir el proceso constituyente, el fortalecimiento de una cultura de Derechos Humanos, los avances de la equidad de género, el reconocimiento a nuestra diversidad y la acción ante la emergencia climática”.

¿Posible visita a Chile?

Durante los últimos días se ha especulado con una posible visita de Bachelet al país, aunque sería en su actual cargo de Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, Paulina Vodanovic, señaló que “no puedo hablar en nombre de ella, no me corresponde. Si viene a Chile será en términos de una visita privada como lo ha hecho siempre. Dado su alto rol no puede participar en política activa”.

“Todos desearíamos escuchar a nuestra presidenta y quisiéramos verla en política activa, pero el rol que tiene es otro y hay que respetar”, sostuvo.