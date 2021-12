Polémica generó la interpretación de la cantante nacional Camila Moreno, quien sostuvo a “que se muera Kast y Piñera” en un acto organizado por el colectivo “Mujeres y Disidencias por Boric”, donde cambió la letra de una de sus canciones. Al respecto, el propio abanderado de Apruebo Dignidad declaró en entrevista exclusiva con CHV Noticias que “no lo vi en vivo, yo no estaba ahí, pero no es nuestro camino”. En ese sentido, el actual diputado comentó que “como lo he recalcado, y así ha sido en nuestra trayectoria, jamás desearía algo así a nadie. Nuestro camino es a la paz y a llamar a votar con tranquilidad. Debido a esto es que pidió que las diferencias políticas se mantengan “en términos políticos”, llamando a “expresarse a través de ideas. Esa va a ser la tónica de nuestro gobierno”.