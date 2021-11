Magallánico, hincha de Universidad Católica, dirigente estudiantil y escritor. Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, buscará este domingo 21 de noviembre quedarse con el puesto de Presidente de la República o al menos avanzar a la segunda vuelta.

Licenciado en Derecho de la Universidad de Chile pero no titulado, a sus 35 años, es el candidato más joven que aspira llegar a La Moneda. El actual diputado ha avanzado rápidamente en política desde que se diera a conocer masivamente como dirigente estudiantil.

Entre 1991 y 2003 cursó sus estudios de enseñanza básica y media en el colegio The British School en Punta Arenas. Posteriormente, llegó a Santiago para ingresar a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile.

En 2011, fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, venciendo con un 30,52% de los votos a Camila Vallejo, quien en ese entonces tenía el cargo y buscaba la reelección. En 2012, fue incluido en la lista de los 100 líderes jóvenes de Chile de la Revista Sábado de El Mercurio.

El 2013 compitió en las elecciones parlamentarias como candidato independiente a diputado por el distrito 60 de la Región de Magallanes, siendo elegido con un 26,18% de los votos. Una de sus primera medidas fue la presentación de un proyecto de ley orientado a reducir las dietas parlamentarias, no obstante, la iniciativa fue ampliamente bloqueada por sectores de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

En mayo de 2016, renunció a Izquierda Autónoma, e impulsó junto al diputado Giorgio Jackson las alianzas políticas que conformarían el Frente Amplio, presentando a Beatriz Sánchez como candidata a la presidencia. Para las elecciones de 2017, fue reelegido como diputado, esta vez en el nuevo distrito 28 de la Región de Magallanes.

En la actualidad el parlamentario es el líder de Convergencia Social (CS), partido político fundado en 2018 producto de la fusión del Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia, Socialismo y Libertad.

La carrera hacia La Moneda comenzó en las primarias presidenciales de julio de 2021, donde representó al Frente Amplio en el pacto de Apruebo Dignidad, obteniendo el 60,42% de los sufragios, logrando superar a su contrincante del Partido Comunista, Daniel Jadue.

La infancia austral y los colores cruzados

Para conocer más sobre su vida en la zona austral del país, CHVNoticias conversó con Simón Boric, uno de los tres hermanos de Gabriel, con quien compartió gran parte de su infancia y juventud.

El periodista relata que la identidad magallánica es una característica de su familia, ya que desde chicos tenían la idea de que todo sucedía desde Arica a Puerto Montt. “La fruta del supermercado era distinta. Cuando conocimos Santiago supimos que habían otras frutas. Por ejemplo la sandía no llegaba, o los espárragos eran solo en lata. Entonces había una barrera bien grande que separaba lo que veíamos en algunos canales de televisión que llegaban a Magallanes, con la realidad que teníamos en en nuestro entorno”, expresó.

Una situación que recuerda, es cuando en su juventud veían con Gabriel Los Caballeros del Zodiaco en el canal que llegaba a Magallanes. “La transmisión se cortaba cuando comenzaba la casa de Aries y volvía todo a cero, yo sabía que continuaba y que mis primos de Santiago lo estaban viendo”, narró con humor.

Otro episodio tiene que ver con el fútbol. “Había una cancha pública muy cerca y jugábamos a la pelota cuando chicos con los amigos del barrio. La cancha la llamábamos ‘la de los pastos largos‘” comentó Boric respecto a sus primeros años en la zona austral, agregando que, a pesar del clima, la bicicleta también era un pasatiempo habitual de los hermanos.

Es precisamente en el fútbol donde está una de las pasiones del candidato, la Universidad Católica, colores que también siguen en su familia. Ljuba Boric, prima del magallánico, contó a CHVNoticias que el fanatismo de la carta presidencial de Apruebo Dignidad viene de muy pequeño, pero se exacerbó cuando se trasladó a la capital. “Al llegar a Santiago, cumplió uno de sus anhelos al comenzar ir al estadio de manera constante. Es un hincha incondicional que salta y grita hasta en las más difíciles. Galería era lo suyo”.

“Hasta el día de hoy, independiente de sus responsabilidades, sagradamente intenta ver los partidos”, añade la familiar del magallánico.

La política desde el colegio

Los tres hermanos Boric fueron al mismo colegio, pero en diferentes segmentos por la edad. “Gabriel en la escuela desarrolló varios intereses. En el colegio hubo un profesor de Lenguaje que nos marcó a todos muchísimo, Óscar Barrientos. En los talleres literarios Gabriel desarrolló ciertas aficiones, como la formación del grupo La Bandada, en el cual escribía poesía y pequeños cuentos”relata Simón.

La política no estuvo ajena en los años de colegial del candidato. Tras varios contactos con otros establecimientos de la región, lograron crear la primera Federación de Estudiantes de Magallanes.

En este camino influyó que en su hogar siempre se habló abiertamente de política, con tolerancia y debates abiertos, aunque no sería hasta su llegada a la capital cuando forjó un mundo mucho más complejo en términos de redes y grupos políticos.

“Él como persona, en la familia y en política, siempre ha tendido a forjar puntos de encuentro, valorando la divergencia para encontrarse en lo que podría unir. Ese fue uno de los factores con el que fue creciendo y que mantiene hasta hoy” puntualiza el hermano del candidato.

La madurez y la inexperiencia

La novedad que produce su candidatura frente a un sistema político agotado es una de las mayores fortalezas de Gabriel Boric, según comenta el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller.

Sin embargo, el también panelista de programas políticos indicó que al mismo tiempo se genera una incertidumbre por la inexperiencia y la excesiva improvisación. “Muchas veces no hay manejo, no hay un equipo preparado, no hay un programa muy definido, lo que lo hace cometer errores involuntarios. Eso genera cierta duda con respecto a si está lo suficientemente preparado o si tiene los equipos para cumplir y alcanzar lo que promete”, analizó Müller.

En una lógica tradicional según el experto, la falta de trayectoria le podría jugar en contra, no obstante, “en el momento que vive Chile, esa falta de trayectoria le está jugando a favor“. En este sentido, el también académico asegura que “como candidato presidencial, tiene que ser evaluado con relación a si será capaz de cumplir. Es ahí donde ha tenido debilidades, porque no logra transmitir confianza en que está seguro de lo que quiere hacer “.

Para Müller, una segunda debilidad es el fantasma permanente de Daniel Jadue y del Partido Comunista. “Hay un tercero quien capta su voluntad. Hay una sensación que se va instalando de que no es él quien dirige y manda en su coalición”.

“Su mejor momento es cuando él logra determinar independencia del Partido Comunista y de posiciones extremas. En el acuerdo del 15 de noviembre asumió los costos de no hacer lo que la izquierda radical quería en ese momento, y eso lo hace constituirse en un liderazgo”, detalló el analista.

Müller reconoce que existe una maduración respecto al control de su ansiedad, ya que “entendió que no todos los cambios pueden ser de manera inmediata”. En este sentido el consultor cercano a la UDI precisa que “existe un cambio acelerado en los últimos meses, en el cual se toma en serio que es candidato. Ha madurado en lo físico, cómo se peina, cómo habla y en el look que ofrece. Se nota el esfuerzo que hay intentando calzar con una imagen presidencial”.

Finalmente, el panelista del programa online Comando Jungle, detalla que Boric “ha entendido que no puede gobernar solo con Apruebo Dignidad y ya tiene muy avanzada una conversación con el Partido Socialista. Eso habla de su madurez, antes no lo hubiera hecho. Él nace en la política criticando a la Concertación, al Partido Socialista y a sus presidentes, y hoy entiende que los necesita. Está construyendo los puentes para que sean parte de su eventual gobierno”.

Las polémicas del candidato

Una de las principales críticas que ha recibido Boric desde el oficialismo es que nunca ha trabajado en el mundo privado, ya que tras egresar de la universidad, llegó de manera directa al Parlamento.

Otra de sus controversias tiene que ver con un video reflotado por su contrincante a la presidencia, José Antonio Kast, quien viralizó el registro de una entrevista realizada a Gabriel en 2017, en la que recibe una polera con el rostro de Jaime Guzmán con un disparo en la cabeza.

Sumando a lo anterior, el pasado 20 de diciembre de 2019 un grupo de personas en el Parque Forestal, se acercó para lanzarle agua y botar su gorro. “Mucha gente te creyó”, se escucha en el registro.

En las últimas semanas uno de los flancos abiertos que ha mantenido el candidato, tiene que ver con una denuncia realizada en redes sociales, que no ha llegado a la justicia, donde se indica que habría cometido acoso sexual, hechos que se remontan al 2012, momento en el cual era presidente de la FECH.

“Soy siempre autocrítico respecto a comentarios y actitudes machistas que haya tenido en el pasado y estoy en permanente revisión de mi conducta para ajustarla a los principios que defendemos”, declaró el diputado sobre la situación en el último debate.