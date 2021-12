Este jueves 16 de diciembre y a sólo tres días de la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), ambas candidaturas cerraron sus campañas en diferentes puntos del país.

En ese sentido, el acto final se está desarrollando en el Parque Almagro, en Santiago, desde las 18:00 horas. El diputado magallánico tuvo palabras para resumir lo que han sido sus propuestas y su campaña territorial desplegada desde Arica a Punta Arenas.

La actividad contará con la presencia de artistas chilenos, humoristas y actores nacionales. Los Vásquez, Ana Tijoux, Gepe e Illapu se sumarán al evento que será transmitido vía streaming.

“En esta campaña hemos visto surgir una verdad profunda que viene de los barrios de Chile, de las calles, de las región y de la gente sencilla que quiere a nuestro país, a sus vecinos y a sus familias que se sienten unidas en una historia común, que no sienten odio y que no le cree al terror que tratan de instalar al frente. Quiero agradecer a todos quienes se autoconvocaron porque esta campaña es mucho más que un comando. Agradezco a las mujeres que llenaron el paseo Bulnes hasta la Alameda. A las disidencias, a las diversidades que han resistido el acoso y el asedio. A las mujeres de nuestra patria que se han puesto en pie firme para impedir los retrocesos”, enfatizó el ex presidente de la FECH.

“Hace mucho años Violeta cantaba que tenía una pena, ahora la tienen todos los pueblos originarios.En nuestro gobierno no admitiremos recortar derechos ni tratar a los pueblos originarios como enemigos. Trabajaremos de la mano con la convención, convocando al diálogo. Que lo sepan, vamos a defender el proceso constituyente que tanto nos costó llegar, porque estamos orgullosos de que hoy día, por primera vez en nuestra historia, estemos escribiendo la primera constitución paritaria, con nuestros pueblos y democrática”, afirmó.

Con respecto a lo laboral, sostuvo que cuando se habla de derechos el trabajo es fundamental. “La riqueza la crean las y los trabajadores, por lo tanto a ellos les pertenece. Vamos a tener trabajo digno, con un sueldo mínimo de 500 mil pesos con 40 horas laborales“, aseguró. En ese mismo sentido, enfatizó: “A las pequeñas empresas las vamos a acompañar, a las familiares, que son sueños que día a día se juegan si sigue existiendo. No crean en la campaña del terror de la derecha. Es la genuinidad de una voz que son muchas voces”.

Con respecto a la salud mental, indicó que la problemática ha sido estigmatizada. “Quiero decirle que nunca más van a estar solos. Hablarle especialmente a las personas que tienen trastornos del espectro autista, porque en todos los lugares que voy me encuentro con una madre que me dice que no se olviden de nosotros. No los vamos a olvidar. Sanarse no es solo del cuerpo, es también sanar las relaciones heridas”, expresó.

Por otra parte, explicó que para la mayoría de los chilenos la seguridad es un tema especialmente importante. “Desde el otro lado se instrumentaliza para generar más miedo. Es duro ver la campaña del candidato del gobierno generando miedo y terror. Es igual a la campaña del sí a Pinochet, es calcada. Nuestro campaña no es de miedo, es de esperanza y soluciones concretas. vamos a cambiar la receta para tener una mejor política de seguridad, con una mejor policía y con mayor presencia en los barrios que lo necesitan. No le vamos a dar espacio al narcotráfico”, añadió.

“Vamos a terminar con la corrupción en el Estado y en la empresa privada. Estamos cansados de que haya una justicia para ricos y para pobres. A las colusiones les vamos a decir basta, se les acabó la fiesta”, agregó.

Con respecto al programa de José Antonio Kast lo calificó como violento y preocupante. “Es violencia contra la mujer, contra los pueblos originarios, contra las diversidad y los Derechos Humanos. Solo traerá inestabilidad, más odio y más violencia. Nuestro camino es otro, donde las familias puedan vivir con paz, en seguridad y con la libertad de saber que tienen un Estado que los ayudan a vivir mejor. Vamos a cambiar Chile en paz y con el pueblo. Haremos los cambios que Chile necesita pese a quienes se oponen”, sostuvo.

“Nosotros confiamos en la sabiduría del pueblo de Chile. Este domingo ganamos la segunda vuelta. Un abrazo gigante. Nos iremos a la casa tranquilo sin caer en provocaciones. El gobierno lo haremos juntos”, concluyó.