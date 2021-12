Durante el primer discurso que emitió el nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se refirió a los problemas medioambientales. En relación a este tema, comenzó recalcando que “el cambio climático no es una invención y genera efectos directos en nuestras vidas”. Posteriormente, el parlamentario magallánico planteó que “destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos más proyectos que destruyan nuestro Chile y a las comunidades… lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: ¡No a Dominga!”.