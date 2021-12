El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, finalmente confirmó que no participará en el programa de Franco Parisi conocido como “Bad Boys”, el cual estaba programado para este viernes en la noche.

En entrevista con TVN, el aspirante a La Moneda dio a conocer su postura tras varios días en el que aseguró estar reflexionando respecto a la invitación del representante del Partido de la Gente (PDG), espacio al que ya asistió de manera virtual José Antonio Kast.

Al respecto, Boric aseguró que “sé que electoralmente sería rentable ir, porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente y podría tener un espacio para desarrollar nuestras propuestas. Sin embargo, creo que en elecciones, y en la vida en general, uno tiene que guiarse por principios”.

En ese sentido, el actual diputado dijo que “dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, tiene que cumplir. Dado que eso sigue estando pendiente, dado también las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente, que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa de Franco Parisi”.

Luego, el representante del Frente Amplio enfatizó en que ha mantenido charlas con representantes del Partido de la Gente, afirmando que varios están “muy preocupados” por la investigación que realizará el Servel por los gastos de campaña en la última elección. Incluso, aclaró que habrá una reunión en los próximos días.

“Tenemos muchas coincidencias en varias de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros, por intereses electorales es algo que no corresponde y es un limite que no estoy dispuesto a cruzar”, sentenció.

La respuesta de Parisi

Una vez conocida la noticia, el propio Franco Parisi respondió en sus redes sociales a la ausencia de Boric en el programa emitido por YouTube, donde señaló que de todas formas va a analizar las propuestas del candidato presidencial.

“Dada la decisión de Gabriel Boric de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y desmenuzar su plan de gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile”, publicó en Twitter.

Además, el economista volvió a desmentir que haya mantenido contactos con Kast durante el viaje que el republicano hizo a Estados Unidos la semana pasada, país en el que actualmente reside Parisi.

