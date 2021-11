Sigue la polémica por las declaraciones del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, donde manifestó que Daniel Jadue (PC), se va a quedar como alcalde de Recoleta debido a que “necesitamos gente transversal”.

Las palabras fueron criticadas por el Partido Comunista, quienes en redes sociales pidieron “una explicación” a la frase emitida por Boric en una entrevista con Contigo en la mañana.

Al respecto, el actual diputado fue enfático esta mañana y señaló que “no hay tiempo para peleas políticas que no les importan a los vecinos que están siendo víctimas de la delincuencia. Acá hemos sido absolutamente claros en que lo que importa son los problemas de la gente”.

Lee también: Matías Walker (DC) llama a Boric a dar señales claras: “Cuando sacas un 25% no puedes hablar de compañeros y compañeras”

“Hoy vamos a convocar a la más amplia unidad para poder ganar en segunda vuelta y a eso es a lo que nos vamos a dedicar desde los territorios”, añadió.

Tras reunirse con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), el militante de Convergencia Social aclaró que “yo hablé que Daniel (Jadue) está haciendo su pega muy bien en Recoleta, que en el gobierno necesitamos gente transversal como lo ha demostrado la diputada Karol Cariola (PC), que fue primera mayoría nacional”.

“Yo no tengo tiempo para peleas políticas, toda mi energía va a estar dedicada a escuchar a la gente, a incorporar ideas, a estar en el territorio y no para andar con peleas que no le interesan a nadie”, reiteró.

Lee también: José Antonio Kast: “Lo único que nos interesa es que a la CC le vaya bien y que se cierre el capítulo”

Por otra parte, Boric sostuvo que en su programa sí hay medidas asociadas a la seguridad y a proteger a las víctimas de la delincuencia, indicando que “lo digo con mucha claridad, nuestro compromiso está con quienes han sufrido en las armas, con los disparos, con balas locas y fuegos artificiales”.

“Quiero ser muy explícito y se lo digo a todos los chilenos y chilenas: Pueden contar con nosotros en que el país que gobernemos van a poder vivir tranquilos y seguros”, finalizó.