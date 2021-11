Polémica causó la declaración dada a conocer por movimientos de izquierda en la que respaldaron la reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien obtuvo la victoria en las elecciones del domingo pasado con casi el 75% de los votos.

Los comicios no fueron reconocidos por la Cancillería chilena, lo que provocó el rechazo de parte del PC y otros partidos, entre los que están: Partido Igualdad, Movimiento del Socialismo Allendista e Izquierda Libertaria.

En el documento señalan que “el pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz”, agregando que las elecciones “se hicieron con la presencia de observadores y acompañantes internacionales”.

@PCdeChile, Partido Igualdad

Movimiento del Socialismo Allendista , Izquierda Libertaria

Ukamau Chile, Movimiento de Pobladores en Lucha MPL, rechazan decisión de gobierno de piñera de desconocer elecciones en Nicaragua a instancia de EEUU pic.twitter.com/Q5v6A4pm7P — H. Gutiérrez #TODOelPODERaLesCONSTITUYENTES (@Hugo_Gutierrez_) November 11, 2021

Al respecto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad -conglomerado que compone el PC-, Gabriel Boric, invitó a dicho partido a “retractarse de esa declaración”.

“Lo he conversado con varios militantes del PC y están bastante sorprendidos porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido. No me cabe duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”, señaló en un punto de prensa.

El actual diputado aclaró que conversó con militantes como Karol Cariola y Camila Vallejo, agregando que “no tengo ninguna duda de que en la mayoría de los compañeros del PC hay una valoración irrestricta por la democracia y esa declaración no representa a Apruebo Dignidad y acá mi posición es clara. Respeto total e irrestricto a la democracia en todas partes, incluyendo a Nicaragua”.

Lee también: Jaime Orpis cumplirá condena por caso Corpesca: “Iré a la cárcel por un delito que no cometí”

Consultado sobre cómo va a gobernar en conjunto con el PC en caso de ser elegido en las próximas elecciones, Boric aseguró que “se va a gobernar con la decisión del presidente de la República de respetar 100% la democracia, en eso no nos vamos a perder ni un segundo.”.

Camila Vallejo: “Declaración no fue discutida”

Tras las palabras emitidas por el aspirante a La Moneda, la diputada del PC Camila Vallejo confirmó en sus redes sociales que dicha declaración “no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido”.

En su cuenta de Twitter, la parlamentaria recalcó que “condenamos las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo”.

“Gabriel Boric será nuestro presidente y él será quien defina la política exterior del gobierno de Apruebo Dignidad”, posteó.