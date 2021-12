Este domingo Chile decidió que Gabriel Boric sea el nuevo presidente del país para el periodo 2022-2026, luego de que el abanderado de Apruebo Dignidad derrotara en las elecciones a José Antonio Kast.

El balotaje arrojó que el actual diputado lograra una contundente victoria con el 55,87% de los votos, en desmedro del Frente Social Cristiano que solamente obtuvo un 44,13% de los comicios.

Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, aseguró que la elección indica que “estamos frente a un cambio generacional, pero también ante la confirmación de un cambio de ciclo político”.

“Con la llegada de Gabriel Boric a La Moneda se termina de forma el ciclo largo desde la transición que había concluido con el estallido social y lo que estamos viendo ahora es que cambian los sujetos, los temas y condiciones. Boric es la persona que la gente decidió que debe llevar adelante los cambios y que a partir de ayer ya comenzó su desarrollo”, afirmó.

Si bien aclaró que “no es una sorpresa” que el parlamentario ganara las elecciones, sí le llamó la atención de que no se diera en un resultado estrecho como estaba previsto desde hace algunos días, ante lo que sostuvo que “es la contundencia lo que sorprende”.

Por el lado de José Antonio Kast, el analista sostuvo que “hizo una muy buena elección. Sacó prácticamente los mismos votos que Sebastián Piñera en la segunda vuelta del 2017, es decir, fue un excelente rendimiento, pero no suficiente para la envergadura de lo que consiguió Gabriel Boric”.

“El gran problema que tuvo fue que no se puede representar lo que no se entiende y ellos no entendieron la señal de cambio que se aprobó en el plebiscito”, añadió.

En este contexto, Moreno señaló que claramente no sirvió el llamado a votar por el republicano que hizo Franco Parisi el sábado pasado, lo que, a su juicio, demuestra que “los votos son de las personas y no de los líderes. Esta idea de Parisi de tener control sobre sus votos queda absolutamente desmentida porque no tuvo capacidad de endosarlos a Kast”.

En cuanto a los posibles cambios y la alegría que manifestaron miles de adherentes tras los resultados, el académico aterrizó las perspectivas y llamó “a la cautela y a bajar un poco las expectativas porque vamos a tener tiempos complejos a partir de marzo”.

“Por lo menos existe la esperanza y la idea de que es posible llevar los cambios adelante con este consenso. La legitimidad que alcanzó Boric en las urnas le va a permitir incluso quizás modificar su coalición la que ganó e incorporar otros partidos”, sentenció.