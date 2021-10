Durante la última semana, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se convirtió en blanco de críticas luego de haber presentado algunos problemas al momento de entregar cifras en diversas instancias de discusión que fueron difundidas por los medios.

Incluso, durante este jueves, se volvió tendencia en Twitter, a raíz de una frase que ha dicho el político en algunas oportunidades: #NoTengoLaCifraExacta.

Uno de los que criticó sin piedad al también parlamentario de Convergencia Social fue su contrincante en la carrera a La Moneda, Franco Parisi, quien lo cuestionó y se burló de una reciente equivocación puntual.

Sin embargo, Boric no guardó silencio y salió a declarar en relación a estas críticas. “Nosotros hablamos permanentemente de un montón de cifras, desde el déficit de vivienda en Chile, descentralización, los ingresos del país… efectivamente, me puedo equivocar en alguna, y no voy a insistir como caballo de carrera en decir ‘no, yo no me equivoco, no cometo ningún error’”, aseguró.

Lee también: Desde los zapatos de Sichel al llamado a bajar los sueldos públicos: Así fue la primera versión de la franja presidencial

Posteriormente, el parlamentario lanzó una crítica al actual mandatario. “Tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas”, agregando que “yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quien financia nuestras campañas”.

En esta misma línea, Boric señaló que “cuando yo cometa algún error respecto de las cifras, vamos a tener un equipo que nos respalde, que sepan que las políticas públicas que estamos planteando al país son serias, responsables, respaldadas, y, en ese sentido, no tengo ninguna duda de la preparación tanto mía como de nuestros equipos para seguir adelante en esta campaña y en un futuro Gobierno para transformar Chile”.

Lee también: Vamos por Chile no descarta rechazar la nueva Constitución: Polémicos discursos de apertura en la CC

Para finalizar, el candidato presidencial expresó que “invito a la gente a no tener miedo, a que los discursos de miedo no calen en su corazón, sino que la esperanza, a través de propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de quienes habiten en nuestro país, sea lo que prime en esta campaña presidencial”.