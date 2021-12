El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, abordó nuevamente la polémica por el examen de drogas que se realizó en noviembre pasado y que mostró en el último debate transmitido por Anatel.

La polémica fue escalando y ayer nuevamente José Antonio Kast lo emplazó a que se realice un test de pelo y no de orina, que fue el dado a conocer por el diputado. Esto a que tiene más efectividad en un plazo más prolongado.

Al respecto, el abanderado del Frente Amplio explicó que se hizo el examen de orina “porque sencillamente era más rápido. El test de pelo sale como 500 lucas y yo había visto uno de $700 mil. En los fast check hicieron un estudio de que la (Universidad) Católica salía como $540 mil y había que mandarlo a Estados Unidos para tener el resultado.

Lee también: En su casa y bebiendo té: Los detalles de la reunión entre Bachelet y Boric de cara a la segunda vuelta

“La verdad es que como José Antonio Kast y compañía habían estado inventando estas mentiras permanentemente, nosotros queríamos tenerlo a disposición para que si él lo sacaba antes poder decirle basta”, declaró en entrevista con Mega.

Consultado sobre si está dispuesto a hacerse el test de pelo durante estos días, Boric aseguró que “no tengo ningún problema en hacerlo. No tengo nada que ocultar, así que digo que sí porque no tengo ningún problema”.

“Yo insisto en que ojalá dejen de instalar estas dudas, estas mentiras y estos engaños. Que la campaña la ganen con cuáles las propuestas que tienen para mejorar la vida de usted en la casa y no tratar de desprestigiar a otro candidato”, agregó.

Lee también: Autoridades europeas emiten manifiesto en respaldo a Boric: “Es la única opción que puede hacer avanzar al país”

Posteriormente, el parlamentario confirmó que cuando era estudiante de Derecho en la universidad “alguna vez probé marihuana”, aunque inmediatamente aclaró que “no soy consumidor de marihuana. Hace muchísimos años que no tengo ningún tipo de relación y hoy soy una persona con total independencia para combatir con mucha fuerza el narcotráfico que tiene aterradas a nuestras poblaciones en Chile”.