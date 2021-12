El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió este miércoles a la votación que tendrá el proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones, el cual se votará mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En un punto de prensa, el aspirante a La Moneda afirmó que este tema “lo hemos conversado infinitas veces. Nosotros vamos a aprobar el cuarto retiro mañana porque hemos recorrido Chile y sabemos que hay mucha gente que está hasta acá de las deudas”.

En ese sentido, abordó la recomendación entregada por su asesora económica, Stephany Griffith-Jones, quien indicó este viernes en el foro Chile Day que la iniciativa “no es una buena idea” para el país.

“Me alegro de tener asesores que no siempre me digan que sí. El rol nuestro es decidir en función de todos los argumentos, yo los pondero y así tomamos decisiones”, señaló el actual parlamentario.

Precisamente, el hecho de que asista este viernes al Congreso le impedirá participar en un debate con las pymes junto a su contendor, José Antonio Kast, el que está programado para la misma jornada.

Al respecto, Boric aclaró que “es bueno que finalmente José Antonio Kast esté en Chile y nos vamos a encontrar seguro en otros momentos. Yo he estado siempre disponible a debatir en todas las instancias necesarias. Lo hemos demostrado desde la junta de firmas, pasando por la primaria y la primera vuelta. Jamás, en toda mi carrera, le he hecho el quite al debate”.

Sin embargo, enfatizó en que su prioridad va a ser “recorrer los barrios y las comunas de todo Chile. Por eso es que con nuestra jefa de campaña, Izkia Siches, estamos iniciando un largo tour para recorrer desde Arica a Magallanes con los artistas que nos están acompañando. Es lo que vamos a hacer”.