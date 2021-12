Tras el triunfo de Gabriel Boric en las segunda vuelta presidencial, el diputado Giorgio Jackson se refirió a este importante hito. Al principio de sus declaraciones, destacó que “hoy día fue una participación histórica, a pesar de las dificultades que hubo durante el día”. Posteriormente, el parlamentario sostuvo que “Gabriel en sus primeras palabras hace un gesto importante, busca ser el presidente de todas y todos, no solo de los que votaron por él, sino que también, de los que eligieron otra candidatura o no fueron a votar. Los derechos que queremos conquistar para el pueblo de Chile no excluyen, sino que buscan ser para todos”.