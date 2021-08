Luego de varias especulaciones y declaraciones, finalmente este sábado 21 de agosto la centro-izquierda definirá a su candidato o candidata presidencial de cara a la primera vuelta de noviembre.

El conglomerado Unidad Constituyente optó por una consulta ciudadana para definir a el o la representante que estará en papeleta.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que se están postulando tres aspirantes en la mencionada consulta. Ellos son: Yasna Provoste (DC), Carlos Maldonado (Partido Radical) y Paula Narváez (PS, Partido Liberal y Nuevo Trato).

Además, hay que tener en cuenta otras consideraciones al momento se sufragar.

¿Quiénes pueden votar en la consulta ciudadana?

Al no ser una primaria legal, ésta no estará regida por el Servel. Pero de igual forma se determinó que podrán votar aquellos ciudadanos o ciudadanas independientes que no militen en ningún partido.

A ellos se suman los y las militantes que conforman Unidad Constituyente. Ellos son la Democracia Cristiana (DC), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR), Partido Progresista (PRO), Ciudadanos, el Partido Liberal y Nuevo Trato.

¿Dónde se votará?

Los locales de votación no serán los mismos que en las recientes elecciones de este 2021, esto porque la consulta es organizada únicamente por los partidos políticos involucrados.

La información del respectivo local puede verse en el sitio web oficial de la consulta. Allí, se puede acceder conociendo la circunscripción electoral correspondiente y el local de votación de esa misma circunscripción.

De todas formas, puedes buscar aquí el local de votación:



¿Cuál es el horario?

Las mesas funcionarán desde las 09:00 horas y cerrarán a las 18:00, para luego realizar el conteo de votos.

¿Qué documentos necesito para votar?

Los únicos documentos válidos que se pueden presentar son el pasaporte o la cedula de identidad. De todas formas, se determinó que podrán sufragar todas las cedulas vencidas desde el 1 de octubre de 2019 en adelante.

Sin embargo, por motivos sanitarios se recomienda llevar lápiz pasta azul y alcohol gel de sanitización, con el fin de evitar posibles contagios de COVID-19.

¿Puedo votar si mi comuna está en cuarentena?

Según lo informado por Unidad Constituyente, se constituirán mesas a lo largo de todo el país, incluyendo aquellas comunas se encuentren en fase de cuarentena. Si bien ninguna localidad está en Fase 1 del Plan Paso a Paso, hay varias que sí están en Fase de Transición y no pueden tener libre circulación los fines de semana.

A pesar de esto, el reglamento oficial autoriza a aquellas personas a participar de los comicios, situación que fue coordinada por la autoridad sanitaria.

¿Cuál es el orden de la papeleta?

El sorteo llevado hace algunas cosas determinó que el orden del voto será: