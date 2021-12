En medio de la contienda electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, mucho se habla respecto de las propuestas políticas que los abanderados Gabriel Boric y José Antonio Kast defienden para ganar en los comicios del 19 de diciembre. Sin embargo, es relevante también conocer sobre sus vidas, experiencias y sucesos más desconocidos.

De esa manera, el representante del Frente Social Cristiano fue parte del programa Las Caras de la Moneda de Canal 13, instancia en la que participaron sus nueve hijos y su esposa María Pía Adriasola. Fue precisamente ella quien dio a conocer detalles del inicio de su relación tras 30 años de matrimonio, confirmando que al comienzo de su pololeo vivieron un quiebre que los mantuvo separados durante bastante tiempo.

Al respecto, Adriasola confesó que el problema radicaba en que “efectivamente a él le costaba mucho comunicarse y a mí me costaba mucho entender que no tenía tiempo”, explicando que todo se dio cuando Kast era político universitario y sin acceso a la tecnología de hoy, como los celulares o las redes sociales. “Yo lo único que quería era tener este pololo para mí, y este pololo estaba muy ocupado siempre, entonces me costaba”, agregó.

Entonces Don Francisco -Mario Kreutzberger- le consultó si es que la política fue lo que los separó, a lo que ella respondió afirmativamente. Aunque el conductor hizo hincapié que entonces sería más difícil en caso de que gane y sea electo presidente de la República, pero Adriasola indicó que “30 años de matrimonio hacen lo suyo”.

Posteriormente, José Antonio contó que durante esa separación se puso a pololear con otra persona y eso “no me lo perdonaron nunca”, dijo entre risas. Al terminar con esa joven, “quería volver con María Pía y yo era muy amigo de un curita”, a quien acudió para preguntarle cómo podía retomar su relación con su actual esposa. Ante esta problemática, el sacerdote le respondió que se tomara un tiempo de seis meses “para ver si esto de verdad es amor”.

“Pero el mismo día que se cumplen los seis meses, íbamos a ir a un acto público con unos amigos y la veo a ella y a un sujeto que tiene la mano sobre su hombro. En ese instante volví a golpear al cura y él se ríe”, continuó Kast, ya que el religioso le habría respondido que estaba pololeando “pero no muerta”. Desde entonces emprendió un camino de reconquista que tardó otros dos meses, hasta finalmente conformar la familia que mantienen a la fecha.

El candidato y su esposa además fueron consultados por los “martes de amor” que instauraron en su relación. Pía indicó que estos “partieron en el pololeo” y para ella significaba “un momento de exclusividad en que yo sentí que por fin tuve un lugar dentro de esta agenda tan ocupada“.

Finalmente, el abanderado sostuvo que “hemos construido una familia muy linda. Para mí, mi familia, mis padres, lo eran todo. Mis hijos lo son todos. Pero ella (María Pía) va primero siempre”.