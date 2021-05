Cristián Gajardo acudió a su local de votación en la comuna de La Pintana, pero no pudo ejercer su derecho a sufragio. Así lo denunció en conversación con CHV Noticias y CNN Chile.

Según detalló, su espacio en el acta electoral fue firmado por otra persona que tenía un nombre similar. “La persona que viene después que yo se llama Adolfo Gajardo, y yo me llamo Cristián Adolfo Gajardo”, aseguró.

Al percatarse de este error, señaló que “me dijeron que no se puede votar. Pedí una explicación y hablé con el delegado, me dice que no se puede votar, que haga un reclamo en el Servel y no puedo hacer nada más”.

Explicó que primero acompañó a su mamá, quien es adulto mayor, a su local de votación. Por eso “se me hizo tarde” y acudió a su mesa, la número 118, minutos antes de las 18:00 horas. Pidió que se dejara un apartado en el acta explicando este error para ser habilitado para sufragar, sin embargo indicó que no lo dejaron.

“Es una elección histórica, cómo me voy a quedar fuera”, dijo.

Sin embargo, los vocales de mesa aseguraron que “la persona que vino, venía con el mismo RUT de él. El nombre y RUT”. Otro de ellos argumentó que “hicimos todo el protocolo que nos pidió el Servel para votar. Ver la cara, ver todo. Cuando nos entregaron el carnet, revisamos, y todo cuadraba“.

“No podemos cometer un error como ese en este momento”, añadió el vocal.

Asimismo, insistieron que el afectado “no puede votar porque está ocupado” el espacio donde debía poner su firma en el acta.

Finalmente, el delegado del local no accedió a aclarar el tema en cámara. Pero Gajardo enfatizó en que “la firma no es la misma. Nunca he tenido un problema con mi RUT. Yo soy funcionario público y nunca he tenido ningún problema con mi cédula de identidad”.

Dijo que espera que su situación se pueda “solucionar y que no pase más. Porque un voto puede definir un municipio, un concejal“, concluyó.