Un hombre fue expulsado de un local de votación ubicado en la comuna de Las Condes, luego que llegara con una polera que decía “Grande Pinochet”.

El hecho fue protagonizado por un adulto mayor que concurrió al Colegio Alcázar, quien se enfrentó en primer lugar a la delegada del establecimiento por prohibirle votar.

“Si me la saco sería una cobardía, me muero primero, ¡tengo derecho a votar!”, expresó el sujeto mientras la funcionaria le explicaba que no podía dejarlo sufragar porque su vestimenta tenía una alusión política. “Esto no es política, es historia”, agregó.

Posteriormente, personal de Carabineros se acercaron a él ante la vulneración de la ley electoral por portar mensajes políticos, y voluntariamente se fue caminando junto a los uniformados.