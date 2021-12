En día de elecciones suelen ocurrir situaciones curiosas y dignas de contar, algo que también ocurrió en esta segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

En esta ocasión fue un hombre disfrazado de viejo pascuero el que se lució andando en un trineo con forma de tren, aclarando que con esa misma indumentaria irá a cumplir con su deber cívico.

En entrevista con CHV Noticias, el individuo que reside en la comuna de Puente Alto afirmó que esto lo hace para entregar un mensaje en medio de los comicios, ya que llamó a “tomárselo con humor y buena onda. Hay que votar por quien sea y (tirar) para arriba”.

Luego, Julio César Rodríguez le preguntó si de pasada iría a entregar regalos en la previa de la navidad, señalando que “los niños se han portado bien así que van a tener hartos regalos, jajá”.

“Esto para que la gente pase un buen rato y voy a votar así, hay que tomárselo con alegría, no andar con amargura y peleando”, añadió.

Finalmente, relató que él es faenero y que en esta ocasión recibió un permiso especial para ir a votar, mientras que el vehículo lo compró con uno de los retiros del 10% para hacer trabajos extra cuando tenga días libres.

“Se vino la pandemia y no he salido, ahora me va a tocar libre y voy a salir a dar unos pitutos por ahí. Puedo ir de la Peppa Pig o de cualquier otro disfraz”, afirmó.