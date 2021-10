Molestia causó en el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que su contendor Gabriel Boric lo llamara por su primer nombre en reiteradas ocasiones durante los últimos días.

La situación se generó el viernes pasado en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), donde estuvieron seis de los siete aspirantes a La Moneda.

Posterior a la instancia, el ex diputado de la UDI pidió “respeto” y ser llamado por su nombre compuesto, es decir, José Antonio y no “José” como le dijo varias veces el representante de Apruebo Dignidad.

Ante esta situación, el que respaldó a Kast fue Marco Enríquez-Ominami, quien en sus redes sociales apoyó al republicano, aprovechando también para realizarle una invitación de cara a las próximas elecciones.

A través de su cuenta de Twitter, el militante del PRO aclaró que lo llamara “José Antonio porque no me gusta el bullying. Pero me gusta menos la exclusión y el elitismo abusador de tu sector”.

“Por eso, te invito a que juntos construyamos un país para todas, todos y todes”, agregó el también candidato presidencial.

Si bien no ha respondido directamente a la publicación de ME-O, Kast ha sido un férreo opositor al lenguaje inclusivo, asegurando que estas expresiones “destruyen el lenguaje” y que las palabras que tienen la “e” son solamente “malas ideas”.