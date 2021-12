El senador Iván Moreira (UDI) reflexionó sobre el resultado en la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre, donde el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, resultó electo con más de 4.6 millones de votos.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, el parlamentario le bajó el perfil a la adhesión que obtuvo Boric por sobre el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Es un triunfo muy parecido en cuanto le fue a Piñera en la segunda candidatura presidencial. No sé si aplastante o no, ganó y ganó bien, porque fue la gente que nosotros pensamos que no iban a ir a votar”, señaló.

Asimismo, Moreira recalcó: “No estoy haciendo ninguna crítica a Kast, déjenlo tranquilo si ya perdió. Saben perfectamente que mi candidato siempre fue Lavín y por Sichel cumplí por una cuestión de honor (…) Fui consecuente con eso”.

En ese sentido, el senador se distanció del militante del Partido Republicano al no considerarlo como un líder de la derecha chilena tras el balotaje. “José Antonio Kast es un candidato presidencial que obtuvo un 40 y tanto porciento, pero nosotros tenemos un conglomerado y nuestros líderes son los presidentes de los partidos de Chile Vamos“, afirmó.

“José Antonio Kast es un candidato que le fue muy bien, veamos qué va a hacer ahora como ex candidato (…) Si su mirada encaja dentro de Chile Vamos, por supuesto que están abiertas las puertas“, subrayó.

Finalmente, sostuvo que “hoy día en Chile Vamos no tenemos un liderazgo fuerte. Kast fue un candidato presidencial que le fue bien, pero está mucho más allá de lo que los partidos queremos hacer. Tenemos que construir una derecha moderna, distinta, que escuche más y no tenga complejos”.