Madre, gimnasta, profesora de Educación Física, oriunda de Vallenar, descendiente diaguita y la única mujer que compite por el sillón presidencial.

Yasna Provoste Campillay se define como admiradora de Radomiro Tomic (1914-1992), entró a militar en la Democracia Cristiana (DC) a los 14 años y hoy, a los 51, tras un mediático rol como presidenta del Senado, busca convertirse en la segunda mujer en la historia del país en llegar a La Moneda.

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, integrado por la DC, el PPD, Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL), Nuevo Trato (NT) y Ciudadanos, se impuso a Carlos Maldonado y Paula Narváez en la consulta del bloque, en agosto pasado.

En aquella oportunidad, Provoste manifestó: “Vamos a abrir La Moneda al Chile de verdad, al de las regiones, al de las comunidades y el mundo rural”. En el evento la candidata dijo que avanzaría en “dejar de lado las exclusiones”, un buen trato a los adultos mayores, a los niños y niñas y a las mujeres.

¿Quién es Yasna Provoste?

Provoste Campillay nació el 16 de diciembre de 1969. Es hija de Carlos Provoste y Nelly Campillay. En 1993 se casó con Mauricio Olagnier, con quien tuvo dos hijos: Sebastián y Dominique.

La primera pasión de la vallenarina fue el deporte. La gimnasia y el atletismo marcaron sus primeros años de vida y llegó a representar a Chile en distintas competencias, entre las cuales destacan los Juegos Panamericanos de Caracas (1983).

La profesora, no sólo destacó en la gimnasia sino que también lo hizo como dirigenta de su establecimiento, el Liceo Santa Marta de la capital de la provincia del Huasco. Posteriormente, en 1987 entró a estudiar Pedagogía en Educación Física en la Universidad de Playa Ancha, donde llegó a ser presidenta del Centro de Estudiantes de su carrera y de la Federación de la casa de estudios porteña. Además, integró la vicepresidencia de la Red de Estudiantes de Educación Física.

“Cuando niña era bien tranquila, se portaba súper bien”, contó a CHV Noticias Mirta Nieves, la primera profesora de gimnasia de Provoste. En la misma instancia, la educadora confesó que la ex ministra “es una hija” para Vallenar, haciendo referencia al reconocimiento de Hija Ilustre que logró en Huasco, Caldera y su ciudad natal.

Cuando tenía 26 años, en 1996, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la designó como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer en Atacama, iniciando su desempeño en el aparato estatal.

En 2001, el entonces presidente Ricardo Lagos la nombró intendenta regional de Atacama, luego sería designada en el año 2004, ministra de Planificación y Cooperación y en 2006, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y en plena Revolución Pingüina, se convirtió en ministra de Educación. ¿Cuándo llegó al Congreso? En 2013 fue electa diputada. Posteriormente, en 2017, obtuvo un cupo como como senadora por la región de Atacama.

“Tenemos una buena relación desde siempre”, comentó a CHV Noticias el senador Guido Girardi (PPD). Aunque no militan en la misma colectividad, el parlamentario aseguró que la senadora Provoste “no tiene nada que ver con la DC. Ella es progresista en el sentido amplio de la palabra, en su visión del mundo. Ella vota siempre con el PPD y el PS en todos los temas complejos que tienen que ver con una ética progresista”.

En la misma línea, Girardi sostuvo que la candidata Provoste “tiene experiencia, cercanía, humildad y es capaz de ponerse en el lugar del otro”.

—¿Qué distingue a Yasna Provoste?

—Hay pocos candidatos que tengan la experiencia de ella, como vivir en provincia, origen de pueblo originario y ser mujer. Todos los presidenciables son de la élite, la única que no, y puede ponerse en el lugar de otro que convive en una red y ecosistema de gente igual a ella, es Yasna Provoste. Los otros candidatos no han estado cercanos a la pobreza, como sí lo ha estado Yasna.

—¿Tiene las cualidades necesarias para liderar la nación?

—Hay una voluntad de cambio y transformación en democracia. Yasna ofrece futuro. Los países que viven del presentismo y sin estrategia, no tienen proyecto de futuro y estamos viviendo un cambio de civilización. Con Yasna Provoste podemos abordar una estrategia de futuro.

Desde la otra vereda de la Cámara Alta, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) comentó a CHV Noticias su experiencia con la senadora Provoste en la Cámara Alta.

La ex presidenta de la UDI, recalcó que “tenemos opiniones completamente distintas, pero ella es responsable y aplicada. Como presidenta del Senado fue respetuosa, aunque hay cosas que no me gustaron”.

Consultada por la parte negativa de la militante DC, la senadora Van Rysselberghe declaró que “es tremendamente ideologizada, es súper de izquierda. Votaba y presentaba proyectos con Alejandro Navarro, así de izquierda es”.

Destituida e inhabilitada: Provoste y el caso subvenciones

En el primer período de gobierno de Michelle Bachelet, específicamente el 14 de febrero de 2008, la Contraloría General de la República (CGR) reveló públicamente irregularidades en el pago de subvenciones transferidos desde el Ministerio de Educación a sostenedores educacionales entre 2004 y 2006, previo a la llegada de Provoste al cargo (14 de julio del 2006).

En marzo del 2008, los entonces diputados de la UDI, Iván Moreira y José Antonio Kast, entre otros, presentaron un libelo en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste.

Posteriormente, el 16 abril de 2008, el Senado aprobó la Acusación Constitucional contra Provoste, por lo cual fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años, es decir, hasta 2013. Así, la actual candidata presidencial se convirtió en la primera ministra destituida desde la Unidad Popular.

A pesar de que fue absuelta judicialmente, parlamentarios de derecha cuestionaron a la ex ministra por no estar al tanto de los montos malversados por la ex funcionaria del Departamento de Finanzas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Franka Grez. Cabe recordar que el caso concluyó judicialmente en 2009 con la condena de 11 años de cárcel para Grez, quien se apropió de $290 millones.

En septiembre del presente año, durante el debate presidencial de Chilevisión y CNN Chile, Kast le dijo a Provoste: “Me molestó que se perdieran $600 millones de dólares”. Al respecto, la senadora respondió: “Usted hace de la mentira su base discursiva”.

En el mismo espacio la senadora aseveró que las irregularidades y su presunta culpa en la desaparición de dinero “es una mentira instalada a partir de algo de lo que fui víctima”.

¿Liderazgo progresista?

“Yasna Provoste ha construido un liderazgo a partir de un perfil de regiones con una buena inserción en el territorio. Cuando se le critica que es parte de lo mismo, parte de los 30 años, yo haría un matiz, porque si bien es cierto que ocupó cargos, ella no era miembro de la élite nacional del poder, viene de abajo y no es parte de las máquinas de poder tradicionales”.

Con esas palabras, Marco Moreno, doctor en Ciencia Política y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile (UCEN), describió en conversación con CHV Noticias a la carta de Nuevo Pacto Social a La Moneda.

—¿Cómo llegó a perfilarse como candidata presidencial?

—Adquirió una visibilidad muy fuerte como presidenta del Senado a partir de la agenda de mínimos comunes, que le permitió convertirse en la líder transversal de la oposición.

El rol de Yasna Provoste en la crisis sanitaria del COVID-19 influyó para posicionar su perfil en la opinión pública. Su nombre comenzó a sonar como presidenciable y la candidata a La Moneda que su partido escogió en votaciones internas, su camarada Ximena Rincón, decidió abandonar la carrera.

Rincón expuso en aquella oportunidad que Álvaro Elizalde (PS) y Heraldo Muñoz (PPD) le habrían dicho a la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, que la única manera de ir a primarias “era que yo depusiera mi candidatura presidencial (…) no seré yo un obstáculo para que el Partido Demócrata Cristiano pueda conformar las alianzas que considere necesarias para los desafíos electorales que se avecinan”.

El doctor y académico de la UCEN, sostuvo que la entrada a la carrera presidencial de Provoste fue tardía y ha ido apuntando a un público que quiere cambios y reformas, pero graduales y moderadas.

—¿Cuáles son las cualidades positivas de la candidata?

—Su fuerza la construye con un desarrollo desde las regiones, eso marca un quiebre importante, porque mayoritariamente los liderazgos son de Santiago. Es mujer del pueblo diaguita y tiene muchas habilidades para buscar acuerdos y articulación, características que serán muy importantes y fundamentales para el próximo gobierno.

—¿Y las características negativas?

—Tiene muchas convicciones y siempre se le ha considerado más a la izquierda dentro de la DC. Hace unos años atrás, la esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marta Larraechea, dijo ‘esta señora tendría que irse de la DC, porque está más cerca de la izquierda’, y efectivamente, Yasna ha tenido una construcción política desde el sector más progresista. Eso la ha llevado a intentar disputar el voto de la izquierda y eso le ha jugado en contra, porque perdió tiempo buscando al electorado de Gabriel Boric.

Claudia Heiss, doctora en Ciencia Política y jefa de carrera en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, afirmó a CHV Noticias que “no ha sido muy exitosa la campaña en perfilar a la candidata, porque ella tiene un perfil más progresista que su partido”.

En esa línea, Heiss coincide con Moreno, señalando que “la razón que la hizo ser popular y presidenciable es justamente ser más progresista que su sector. Es una candidata que no representa a la élite, que tiene un origen socioeconómico y étnico que no es el tradicional de los democratacristianos y la caracterizan posiciones diferentes a su partido en varios temas, por ejemplo, el aborto”.

La académica señala que mientras estuvo en el Senado, Provoste “estaba hablando por sí misma y aparecía como un personaje más atractivo. Ahora es menos espontánea y es mucho más mesurada, porque tiene que representar a una coalición que es mucho más conservadora que ella”.

Heiss recalcó que en el último debate presidencial, “la mejor intervención que tuvo fue la última, la que estaba ensayada. Yasna Provoste ha perdido la espontaneidad y aparece como una persona que todo lo que dice fue negociado, como si estuviera comprimida por el sector que representa”.