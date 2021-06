El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), emitió su sufragio para la segunda vuelta de gobernador en el local de votación de la misma comuna durante la mañana de este domingo.

Luego de votar, la autoridad realizó una breves declaraciones, en las que expresó que “estamos en un minuto histórico para el país y yo espero que todos los actores políticos y todas las instituciones estén a la altura de los desafíos democráticos”.

“Por lo tanto, hoy día lo importante es llamar a una participación masiva para elegir este cargo que por primera vez se escoge en la historia de Chile, para empezar un proceso de descentralización y empoderamiento de las regiones y los gobiernos locales que debe terminar en el próximo período sin duda”, añadió.

Lee también: Paris descarta maltrato al personal de salud tras polémicos dichos: “Si se entendió eso, les pido disculpas”

El candidato presidencial fue consultado por los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que su propuesta de pedir “un estatuto de garantía a la DC y a los militares” si es que resulta electo refleja “una muy mala comprensión de la democracia y el Estado de Derecho”.

Al respecto, Jadue indicó que “creo que el Presidente está acusado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente no defender y no respetar la democracia, no le voy a contestar“.

Finalmente cerró señalando que “no es necesario firmar ningún tipo de compromiso, espero que todas las instituciones y todos los partidos estén a la altura de los desafíos democráticos que Chile está enfrentando hoy”.