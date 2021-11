Trabaja como profesor universitario y se desenvuelve día a día como estudiante, pero eso no es todo, porque el ex participante de programas de televisión Jaime Coloma Tirapegui (56) dejó su pasado en la pantalla chica para buscar un cupo en el Congreso.

Después de pensarlo mucho, el diseñador teatral dice que encontró una importante motivación para presentarse como candidato a diputado independiente con un cupo del Partido Liberal por el distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.

“Haber trabajado en distintas áreas, como medios de comunicación e instancias académicas, me hizo ir viendo una desconexión muy brutal con lo que está pasando a nivel social y creo que la única forma de mover la aguja es estar donde se mueve: el Congreso”, indica en conversación con CHV Noticias.

Rol social

Aunque es primera vez que postula a un cargo de elección popular, asegura que “el trabajo en televisión es un cargo público”. “El rol de un comunicador debiera ser social y desde ese punto de vista, nunca he estado ajeno a una pega pública. A eso se suma que hago clases desde antes de estar en televisión y ahí tienes un vínculo con los estudiantes que te hace ver realidades desde distintas perspectivas”, añadió.

Realidades que ha visto en terreno, ya que el doctorante en Comunicación Social en la Universidad Austral de Chile ha participado en ollas comunes en la comuna de Conchalí y apoyando organizaciones que promueven la educación gratuita y de calidad.

“Ha sido muy cansador hacer una campaña política, preparar clases, hacer investigación y ser estudiante. Ha sido muy intenso. Lo logro con mucha organización y con pocas horas de sueño y si bien soy medianamente conocido, no conozco la llegada concreta que tengo”, señala, aunque reconoce que la gente lo ha ido conociendo gracias a su trabajo en las calles.

“Para mí ha sido un aprendizaje tremendo, bueno y positivo, más allá de los resultados”, declara, afirmando que forjó su candidatura escuchando a las personas.

“Tú vas relacionándote con la gente y vas dándote cuenta que hay elementos que unifican a un distrito, como el tema medioambiental, que además ataca al país en general”, destaca, aclarando que su vínculo territorial con el D12 comienza con el hecho de que su hermana vive en el Cajón del Maipo, su madre vivió hasta el día de su muerte en Pirque, y se relaciona con personas de Bajos de Mena, Puente Alto.

“Uno empieza a motivarse desde ahí, pero yo creo que las motivaciones por las que te metes a cierto distrito es porque te interesa el mundo social. A mí me importa lo que pasa en Arica y no vivo ahí. El interés y compromiso por nuestra sociedad va más allá de si tú vives o no ahí. El vínculo siempre está”, manifiesta.

Alimentación, salud mental y tercera edad

En cuanto a los ejes de su candidatura, el ex opinólogo de Primer Plano y SQP explica que sus propuestas nacen desde lo que ha observado en el territorio y tienen que ver con la sustentabilidad y el cambio climático. En suma, “lo que afecta a la comunas que quiero representar y a todo el país”.

En primer lugar, menciona el tópico de la alimentación en el país, argumentando que en Chile no es un derecho, “a pesar que estamos suscritos a tratados internacionales que nos obligarían a establecerlo”.

“700 mil personas no comen en más de un día en nuestro país y 2,9 millones tienen una alimentación deficiente”, respalda nombrando un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Por otro lado, hace énfasis en la dignidad de las personas de la tercera edad, diciendo que “va más allá de las AFP. Tiene que ver con la salud, integración y visibilidad que tienen. Ellos se sienten invisibles y eso es brutal. Todos vamos a ser personas mayores y todos queremos que se nos respete”.

Finalmente, declara que en Chile no hay salud mental, por lo que ese será uno de sus objetivos de llegar al Congreso y establece que todos los ejes se configuran de manera cohesionada. “No es que estén cada uno por su lado y son cosas que se pueden hacer como diputado”, asegura, declarando que su rol como parlamentario será “fiscalizar y pensar leyes para mejorar la calidad de vida de los chilenos a partir de lo que veo en el distrito que busco representar”.