El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tuvo suerte de haber contraído COVID-19 de cara a las elecciones de este domingo 21 de noviembre.

El postulante al Senado por la Región Metropolitana argumentó esto diciendo que si el diputado de Convergencia Social seguía con el tono de su campaña “no tenía a dónde llegar” y “hasta Provoste podría haberle ganado”.

“Creo que él (Boric) ha dado claras muestras en su historia de no poder aprobar un examen de graduación; los errores que ha cometido durante la campaña, que yo creo que son uno de los principales motivos por los cuales la derecha ha capitalizado”, comenzó diciendo el médico en Tolerancia Cero.

Lee también: Jorge Sharp confirmó su voto por Gabriel Boric: “Es quien tiene hoy día el deber de parar a la ultraderecha”

“Tú decías antes que éste sería el primer error no forzado de la campaña de Kast. Los errores no forzados de Boric son todos los días, o sea, tuvo la suerte de enfermarse de COVID –perdón que lo diga de esa manera siendo médico– para quedarse callado unos días y hacer un reposo, porque si seguía en esa cosa, no tenía a dónde llegar. Hasta Provoste podría haberle ganado”, añadió el ex secretario de Estado.

#ToleranciaCero | Jaime Mañalich: "Los errores no forzados de Gabriel Boric son todos los días. Tuvo la suerte de enfermarse de COVID, perdón que lo diga de esta manera siendo médico, para quedarse callado unos días y hacer un reposo". 📺 EN VIVO: https://t.co/NOSLXAIGov pic.twitter.com/aCQnIRkH64 — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2021

“¿Un médico puede decir que por suerte a alguien le dio COVID?”, le cuestionó la periodista de CNN Chile Matilde Burgos. “Suerte para él (contagiarse), porque fue un COVID leve como es ahora con las vacunas”, respondió el aludido.

“No es aceptable”

Sus polémicas declaraciones generaron una serie de reacciones en redes sociales, donde los partidarios de Boric criticaron las palabras del candidato por la lista de Evópoli.

“No es aceptable que un ex ministro de salud considere que es ‘una suerte’ que una persona se enferme de COVID. Alguien así no merece ser senador de nuestro país”, señaló la diputada Gael Yeomans (CS) en su cuenta de Twitter.

Lee también: Boric critica a Kast por su defensa a la dictadura: “Es una falta de respeto a la memoria de las víctimas”

No es aceptable que un ex ministro de salud considere que es "una suerte" que una persona se enferme de COVID. Alguien así no merece ser senador de nuestro país. — Gael Yeomans (@GaelDiputada) November 15, 2021

Mismo cuestionamiento se hizo la constituyente Giovanna Roa (RD), quien también en la red social escribió: “Mañalich, quien fue ministro de Salud durante el período mas crudo de la crisis sanitaria en la que murieron miles de personas, dice que Gabriel Boric tuvo la “suerte” de tener COVID. ¿Con esa misma empatía pretende ser senador?”.

Mañalich, quien fue Ministro de Salud durante el período mas crudo de la crisis sanitaria en la que murieron miles de personas, dice que Gabriel Boric tuvo la "suerte" de tener covid. ¿Con esa misma empatía pretende ser senador? — 🌳 Giovanna Roa Cadin #BoricPresidente (@giovannaroa) November 15, 2021

“¿En serio dijo Mañalich que Boric tuvo suerte de enfermarse de COVID? Ex ministro de salud diciendo eso con la cantidad de víctimas que han habido y lo negligente que fue su gobierno. Perso y falta de humanidad”, dijo por su parte la diputada Marcela Sandoval (RD).