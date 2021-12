Un nuevo apoyo sumó este miércoles el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien ahora será respaldado por el ex ministro y militante histórico de la DC, Jaime Ravinet.

El otrora alcalde de Santiago confesó en una entrevista a El Mercurio que votará por el republicano en segunda vuelta, realizando también duras críticas al presente de la falange, pese a que ya no milita en sus filas.

Si bien admitió que tiene “simpatía por Gabriel Boric como persona”, aseguró que en los últimos días “se me ha caído, porque dijo que estaba a favor del indulto, él justificó la violencia. Ha estado conta de la zona de emergencia en La Araucanía. Ahora, al igual que San Pablo en su caballo, recibió un rayo de luz y se convirtió al catolicismo”.

Lee también: Debate presidencial Anatel para segunda vuelta ya tiene fecha: El crucial encuentro entre Boric y Kast

En ese sentido, Ravinet apuntó a que tanto Kast como Boric son candidaturas “perjudiciales para el país, genera tensiones y dificulta la gobernabilidad. Son dos extremos, claramente. Yo, por vocación, creo en soluciones más de centro. Creo que las democracias se consolidan en la medida que hay grandes acuerdos”.

Sin embargo, arremetió contra el Partido Comunista y apuntó a que en un eventual gobierno del representante de Apruebo Dignidad “va a marcar la pauta y va a transformar Chile en lo que es hoy la alcaldía de Santiago”.

“Para mí, el peligro de Boric no es que no respeten la ley ni la Constitución como sucedió en la Unidad Popular. El temor que tengo es que, ante un presidente débil, sus partidarios entren en las vías de hecho, como en la UP (…). Frente a ese temor, elijo el mal menor y voy a votar por Kast”, agregó.

“La DC comete un gran error”

Posteriormente, el ex ministro de Defensa en los gobiernos de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera criticó a su ex partido, señalando que la DC “se ha izquierdizado y ha perdido todo liderazgo. Es la cola del tren de la izquierda. Me da una pena tremenda el comportamiento y la actitud de este domingo de entregarse a Boric. De alguna manera implica una traición histórica”.

Lee también: Joaquín Lavín entregó respaldo a Kast: “Por su vocación de servicio público y su pasión por los vulnerables”

“La DC fue clara oponente al gobierno de la UP y creo que comete un gran error al abrir la puerta para correr el riesgo de que experiencias similares se repitan”, añadió.

Finalmente, llamó a que la falange “se divida de los que quieran seguir siendo parte de la extrema izquierda. Y los que creen en una posición de centro, ojalá de unan a personas como Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez, Andrés Velasco, Felipe Harboe, la gente de Evópoli y formemos una cosa de centro distinta que le dé estabilidad a este país”.