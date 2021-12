Con el 99,96% de las mesas escrutadas, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se convirtió en el nuevo presidente de Chile para el periodo 2022-2026, luego de derrotar al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En ese sentido, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, fue invitado al programa Tolerancia Cero para conocer su análisis tras al resultado del balotaje, destacando el sistema electoral chileno y teniendo palabras para adelantar lo que será su trabajo como oposición desde su sector.

“Tenía la esperanza de que el resultado fuer a favorable a mi candidato. Corresponde felicitar nuestro sistema electoral. En qué país del mundo sabes a las siete de la tarde quien es el nuevo presidente. Lo que corresponde hoy en día es ver cómo somos capaces de construir una política menos polarizada los próximos años”, afirmó.

“Nosotros desde Chile Vamos, no vamos a ser el tipo de oposición que le tocó vivir al presidente Piñera y eso lo quiero plasmar en el día uno. Tendremos una posición firme en los temas que nos importan, pero queremos tratar de contribuir el diálogo en política”, añadió.

Con respecto a los resultados y el porqué de ellos aseguró que hubo una mejor empatía y lectura del nuevo ciclo político por parte de Gabriel Boric, ya que según sus declaraciones, lo representa de manera etaria, ya que es se convertirá en el presidente más joven en la historia de Chile.

Una centroderecha con vocación de cambio

“La ciudadanía entendió en ese proyecto una posibilidad de cambio que es una aspiración. Sigue existiendo una lógica de cambio. Gabriel Boric moderó su discurso en la lógica con acuerdos graduales que se tienen que construir. Hay un 44% de los chilenos que no votó por el presidente electo y la mitad del parlamento es de oposición a Gabriel y para construir el futuro de Chile hay que ponerse de acuerdo, hay que dejar de lado la polarización en lo que viene”, enfatizó.

“En el nuevo ciclo político, el Estado tiene que cambiar la lógica del cuoteo político. Yo no sé qué definición quiere tomar Kast como oposición. Nosotros no devolveremos la mano. Por primera vez se presentaron dos acusaciones constitucionales contra Piñera. La oposición fue implacable contra Piñera, nosotros no creemos eso para Chile. Queremos ser una centroderecha con vocación de cambio. Tenemos objetivos comunes, defensa de la democracia, la estabilidad económica o la defensa de libertades básicas.

No obstante, detalló que si serán una oposición firme en lo que dice relación con la libertad económica, el derecho de propiedad de los chilenos sobre los fondos de pensiones, o de elegir la educación de sus hijos. “Creemos que hay ciertos principios que nos pueden hacer comunión con Kast”, agregó.