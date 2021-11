Javiera Parada, quien fue jefa de campaña de la candidatura presidencial del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, emplazó al senador Felipe Kast (Evópoli) por asegurar que José Antonio Kast contaba con el respaldo de su sector por decisión del consejo, argumentando que “los partidos políticos tienen que pensar en Chile, no solamente en mirarse el ombligo”.

El senador, quien también es sobrino del abanderado del Frente Social Cristiano, en dicho punto de prensa además envió un mensaje a “todas esas personas que se sienten identificadas con Evópoli, que no es lo mismo que el partido Republicano, que va a seguir su camino propio”. “No estamos buscando cargos, hay muchos que ven la política como una suerte de buscar empleos en los gobiernos”, añadió.

A raíz de estas declaraciones, Parada acudió a Twitter para manifestar su posición en respuesta a un artículo publicado por un medio nacional, cuyo titular tenía al legislador con la cuña “los que votaron por Sichel y Briones, votarán por José Antonio quizás no con muchas ganas”.

Al respecto, la actriz indicó que “no todos” se acogen bajo esa premisa, ya que “habemos muchos que votamos y trabajamos por @ignaciobriones_ que jamás votaremos por alguien como José Antonio Kast, ultra conservador, que reivindica la dictadura y que cree que hay ciudadanos de primera y segunda categoría”.

No todos, @felipekast. Habemos muchos que votamos y trabajamos por @ignaciobriones_ que jamás votaremos por alguien como @joseantoniokast, ultra conservador, que reivindica la dictadura y que cree que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. pic.twitter.com/zm07bGgCMY — javiera parada (@javiparada) November 24, 2021

Ignacio Briones fue abanderado presidencial en representación de Evópoli, sin embargo, en las primarias de Chile Podemos Más perdió ante su contendor Sebastián Sichel. Luego de estos resultados, el ex secretario de Estado entregó su respaldo a la campaña del ex presidente del Banco Estado, no así con la candidatura de JAK, a la cual no le ha manifestado un apoyo evidente.

Es más, Briones reaccionó en redes sociales por una entrevista que José Antonio Kast protagonizó hace algunos días y en la que negó los encarcelamientos ocurridos en la dictadura de Pinochet, asegurando entonces que el plebiscito de 1989 correspondió a un proceso democrático donde “no se encerró a los opositores políticos”, comparando esta situación con los comicios desarrollados recientemente en Nicaragua.

Al respecto, el ex abanderado postuló que “las dictaduras son malas y condenables, siempre. Relativizarlas en función de sus actos es una forma de validarlas. Plantear que en Chile no hubo ‘verdadera’ dictadura, es la expresión máxima de esto último. Por eso, dichos de José Antonio Kast son impresentables y un retroceso“.