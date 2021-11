El candidato presidencial del partido Republicano, José Antonio Kast, señaló en una reciente entrevista cómo ve la situación con la Convención Constitucional (CC) y qué es lo que haría en el caso de salir electo.

El presidenciable, quien sorprendentemente obtuvo la primera mayoría en las elecciones de este domingo 21 de noviembre con el 27,91% de las preferencias, comentó a LUN que “si salgo electo, la Convención Constitucional va a tener todas las facilidades para trabajar y le daremos apoyo si necesitan mas asesoría técnica”.

Además, con respecto a las manifestaciones convocadas en Plaza Italia los viernes, Kast dijo que aplicará la ley “cuando el delincuente cometa el delito” y que mientras se pida permiso a las autoridades no habrá problemas. “Pero si usted empieza a cortar el tránsito en una zona donde no había permiso para la manifestación, esa persona está cometiendo una infracción y lo vamos a notificar”, enfatizó.

Al ser consultado sobre lo que haría en el caso de que la CC decida cambiar el sistema de gobierno, el candidato sostuvo que “a nosotros lo único que nos interesa es que a la Convención Constituyente le vaya bien y que se cierre el capítulo con el plebiscito”.

“Me interesa que se cierre rápido el capítulo, que terminemos con las incertezas. Si ellos elaboran una buena Carta Fundamental yo, aunque no contemple todo lo que a mi me gustaría, diría OK para cerrar este capítulo y Chile vuelva a crecer”, continuó con respecto a si la apoyaría o no.