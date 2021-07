El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, calificó como “positiva” la victoria de Gabriel Boric (FA) en las primarias presidenciales en desmedro del aspirante del Partido Comunista, Daniel Jadue.

En entrevista con La Tercera, el líder del gremio comentó que el discurso del actual alcalde de Recoleta “con tanta sal y pimienta le significó al señor Jadue quedarse fuera de campaña”.

Al ser consultado sobre si el sector empresarial está “aliviado” de que Jadue no accediera a la papeleta de noviembre, comentó: “creo que más que para el empresariado, es una buena noticia para Chile. El comunismo fracasó desde la Unión Soviética, la República Democrática alemana, y todo proyecto de ultraizquierda, además de sanguinario a juicio mío, fracasa. Desde ese punto de vista, más que el empresariado, es qué es lo que le conviene al país”.

“Boric firmó el acuerdo del 15 de noviembre (del 2019) y optó por la vía institucional, y lo hizo legítimamente. Eso le da un valor distinto al de una persona que representa un partido político que cree que, a través de la lucha, de las armas o de la calle puede lograr objetivos que se logran en las urnas”, agregó.

Sin embargo, el presidente de la CPC también criticó el constante llamado de Boric sobre un cambio al actual sistema neoliberal de Chile.

“Los países que no tienen crecimiento, que no tienen libertad y que no tienen capacidad de emprender, no logran los objetivos de llegar al desarrollo y eso es lo que está en la discusión de cómo se tiene que hacer. Y no se puede hacer en un extremo”, comentó.

“Entonces, cuando se habla de enterrar el sistema neoliberal, también tiene mucho de cliché, porque ese sistema ha hecho grande a Portugal, España, Noruega, Finlandia, Francia, Alemania, Estados Unidos, a los países anglosajones, etcétera”, añadió.

Finalmente, Sutil llamó a al Frente Amplio a tener “un discurso razonable y no de lucha de clases, que le hace mal al país”.