Este lunes, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, acusó a José Antonio Kast de “relativizar” el no pago de la pensión alimenticia luego de su participación en Bad Boys, programa de YouTube del ex candidato Franco Parisi.

La crítica de la parlamentaria hace alusión a la deuda de pensión alimenticia que mantiene el fundador del Partido de la Gente (PDG) con dos de sus hijos y que lo tienen con arraigo nacional, una de las razones por las que aún no ha regresado a Chile.

En el programa, el republicano le dijo a Parisi que “en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto”.

“En eso nosotros vamos a ser bien estrictos, vamos a ser muy claros en que se cumpla la ley”, agregó Kast.

La acusación de Cariola

Por su parte, la diputada del PC señaló que “ayer José Antonio Kast, en ese mismo programa, intentó relativizar el no pago de la pensiones alimenticias. La gran mayoría de los casos en los que no se paga son hombres, padres, que no le pagan la pensión alimenticia a las mujeres”.

En esa línea, dijo que “tratar de relativizar esto es una falta de respeto con los niños, niñas y adolescentes, pero en particular también con las mujeres de nuestro país”.

Agregó que “una cosas son los votantes, las personas que votaron por Parisi, que no son responsables de que él no haya pagado la pensión alimenticia, y otra cosa distinta es la responsabilidad que Franco Parisi tiene con algo que nosotras consideramos, y así lo hemos defendido en el Congreso, una forma de violencia intrafamiliar”.

“Luchamos para que el no pago de la pensión alimenticia sea considerado un acto de violencia intrafamiliar y lo logramos incorporar en una ley que está vigente hace algunos meses y que creemos que es algo que tiene que ser reivindicado como tal. No pagar la pensión alimenticia es violencia de género”, sostuvo la parlamentaria.