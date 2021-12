A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial en que se enfrentará José Antonio Kast y Gabriel Boric, siguen apareciendo diversos mensajes de apoyo por parte de diversas figuras públicas hacia las dos alternativas en la papeleta del próximo domingo 19 de diciembre. Algunos, manifiestan su preferencia por primera vez, mientras que otros ratifican su intención de voto previamente planteada, como es el caso de la modelo chilena Daniella Chávez.

Fue durante la tarde de este viernes que Chávez escribió un tuit en que señaló que “tengo miedo. Pero no puedo ser cobarde, sé que apoyar a Kast es exponerse a insultos, ataques, etc., pero también se que estoy haciendo bien, no creo que debamos sacrificar nuestro país y entregarlo al comunismo, creo en la justicia social, pero de forma limpia, sin amenazas”.

Posteriormente, la modelo agregó que “no debería tener miedo, porque es solo mi opción política que estoy dando, pero la violencia impuesta por la izquierda está desatada hasta en redes”. Solo algunas horas más tarde, fue el mismo candidato Kast quien compartió el post, respondiéndole que “muchas gracias Daniella por tu apoyo permanente y por tener el coraje para enfrentar la intolerancia”.

Asimismo, el abanderado por el Partido Republicano estableció que “estoy convencido que vamos a ganar y que vamos a derrotar a quienes atacan, denostan y buscan restringir la libertad. Sin miedo”.

Cabe recordar que a mediados de octubre, Daniella llamó la atención de los cibernautas tras señalar a través de esta misma plataforma que “Si gana mi candidato mi Only Fans lo dejaré gratis el contenido una semana”.

