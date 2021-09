El miércoles 22 de septiembre se realizó el primer debate presidencial de cara a la primera vuelta, instancia organizada por CHV y CNN Chile en la que participaron cinco de los siete aspirantes a La Moneda.

A raíz de esto, Plaza Pública Cadem precisó en su última encuesta que el gran ganador de la jornada fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

De acuerdo al sondeo, el ex diputado lidera con un 28% frente a la consulta ¿Quién cree que fue el ganador del debate presidencial?, seguido de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), con un 25% de las menciones.

En tercer lugar quedó Sebastián Sichel, con un 15%, Yasna Provoste (10%) y Eduardo Artés (4%).

El debate fue visto por un 70% de los consultados, cifra con la que supera ampliamente a los emitidos hace algunos meses previo a las elecciones primarias de Chile Vamos y de Apruebo Dignidad.

Boric continúa liderando encuesta

En cuanto a la carrera presidencial, ésta sigue siendo liderada por Boric, quien tiene el 23% del respaldo ciudadano según la encuesta, seguido por Sichel, con el mismo 17% de la semana pasada.

En este ítem, el tercer lugar sigue siendo para Kast (13%), candidato que en esta ocasión vuelve a superar a Yasna Provoste (DC) que, pese a crecer en el sondeo a un 10%, todavía se mantiene por detrás del derechista.

El quinto lugar continúa siendo para Franco Parisi (5%), mientras que más atrás se ubican Marco Enríquez-Ominami (4%) y Eduardo Artés (2%). En tanto, el 26% dice que no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

