A menos de dos semanas de la segunda vuelta, el candidato presidencial José Antonio Kast aclaró diversas polémicas y lineamientos asociados a su primer programa de gobierno, considerando que durante este martes presentará su nuevo plan luego de incluir ciertas modificaciones en diferentes materias.

El abanderado del Frente Social Cristiano, en conversación con Meganoticias, se refirió en primer lugar a la reunión telemática con Franco Parisi y los integrantes del programa Bad Boys, expresándoles su gratitud por tal instancia. Al mismo tiempo, agregó que “hay un ninguneo permanente a los votantes” del ex candidato del Partido de la Gente, enfatizando que su participación no fue para “hacerle una oda ni alabarlo, sino a decir ‘ustedes tienen una presencia política importante'”.

En relación a la controversial deuda por pensión alimenticia que mantiene Parisi en Chile, Kast enfatizó que el no pago “es grave” y aclaró su declaración anterior en que manifestó que estaba seguro que éste no quería evadir su pago. “Si está condenado, tiene que pagar y no hay alternativa”, dijo, reiterando que “cualquier persona que no está al día con un fallo de un tribunal respecto de la pensión de alimentos, es grave y tiene que pagar”.

Eventual gabinete

El candidato presidencial también respondió preguntas sobre la eventual conformación de su gabinete. En dicho momento, sostuvo que “el Partido Republicano es un partido que está naciendo, y nosotros solos no tenemos ninguna capacidad de gobernar porque además no tenemos la experiencia, peso esto se realiza en conjunto”.

Aunque posteriormente corrigió sus palabras e indicó que “tenemos toda la capacidad de gobernar, pero no tenemos hoy día la capacidad en el partido... tendríamos que colocar a casi la mayoría de los militantes y no es la idea copar el gobierno con un solo partido“.

Ante el presunto nombramiento de Evelyn Matthei como ministra del Interior o Paula Daza como ministra de Salud, señaló que “me encantaría que estuvieran en el gabinete, pero tenemos que ver quiénes son las mejores personas para cada cargo“. “Vamos a tener grandes equipos de trabajo en todos los ministerios”, añadió.

Caso Kaiser

Por otro lado, también hizo referencia a lo ocurrido con el diputado electo Johannes Kaiser, quien renunció al Partido Republicano por sus dichos misóginos en los que cuestionaba el derecho a voto de las mujeres. Sobre esto, reconoció que para su candidatura “no revisamos cuatro años hacia atrás”, apuntando al tiempo en que expresó esas cuestionables palabras, pero en cuanto a su labor en el Congreso no descartó tener acuerdos con él.

“Nosotros vamos a considerar a todos los parlamentarios, incluso a los del Partido Comunista si recuperan el sentido común”, dijo.

Continuando con el tema asociado a las mujeres, Kast reconoció nuevamente el error implicado con el término del Ministerio de la Mujer. Apuntó a que “queremos más recursos para potenciar lo que es la defensa de los derechos de las mujeres”, reconociendo que “nosotros lo que queremos es terminar con la burocracia que hoy día afecta a las mujeres“, recalcando que esos planteamientos “vienen de mucho antes” dentro de su campaña.

Finalmente, JAK además se refirió a su contendor Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y al sector que representa, declarando que en el contexto de las agresiones sufridas en las calles, “la crispación en gran medida se debe a los radicales del Partido Comunista y del Frente Amplio“.

“No respetan a nadie, son intolerantes y se visten de tolerantes pero no resisten que alguien les diga las cosas en su cara”, aseveró.